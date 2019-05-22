Сады Придонья запустили рекламную кампанию в поддержку детского Nemoloko





На федеральных телевизионных каналах стартовала рекламная кампания «Для самых маленьких. Естественно, Nemoloko» в поддержку запуска новой линейки детских продуктов бренда Nemoloko, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.

В двух 15-ти секундных роликах уложилась информация о том, что детки активны, веселы и здоровы, когда правильно и вкусно питаются.

«Когда мама сталкивается с непереносимостью лактозы у детей, появляется много вопросов. Главный из них — что делать дальше? Неужели в рационе ее малыша теперь будут каши исключительно на воде. Следом встает другой вопрос — как восполнить недостающие микроэлементы? Мамы детей, не склонных к аллергическим реакциям, задаются вопросом, как сделать так, чтобы пищеварение их малышей работало как часы, — говорит начальник управления продуктового маркетинга компании «Сады Придонья» Елена Шмакова. — Главная задача нашей рекламной кампании рассказать мамам, что теперь есть решение. Мы разработали линейку 100% растительных детских продуктов Nemoloko, потому что есть мамы и дети, которым они действительно очень нужны. Эти продукты предназначены для расширения рациона питания маленького ребёнка и идеально подходят для детей, страдающих аллергией на молочный белок и непереносимостью лактозы».

Наряду с телевизионной рекламой, продукты детской линейки Nemoloko будут активно продвигаться в Интернете. Созданы и уже работают лэндинговая страница и аккаунты в социальных сетях, где потребители смогут узнать более подробную информацию и оперативно получить ответы на волнующие их вопросы. Детские продукты Nemoloko прошли все виды исследований в ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». А детский специализированный овсяный напиток рекомендован в качестве специализированного, диетического, лечебного и профилактического питания.

Над креативом и производством роликов о продуктах данной линейки – безмолочные овсяные кашки и специализированный овсяный напиток, работала профессиональная команда:

Продакшен - ACTION FILM

Креативный Директор - Алексей Михалин

Режиссер - Валентин Генералов

Оператор - Евгений Ермоленко

Исполнительный продюсер - Эля Хакимова

Директор съёмочной группы - Руслан Засеев

Пост-продакшен продюсер - Элина Кунафина

Композитор - Слипух Станислав