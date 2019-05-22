Два человека сгорели в частном доме в Волгоградской области

Пожар, вспыхнувший сегодня в одном из частных домов в Городищенском районе, унес жизни двух человек. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, на пепелище пожара в поселке Новый Рогачик были найдены тела 60-летнего мужчины и 55-летней женщины.

В региональном главке МЧС информагентству уточнили, что сигнал поступил на пульт дежурного в 14:34. На место ЧП оперативно прибыли расчеты ГУПС №87 и пожарно-спасательной части №39. К тому моменту огонь полностью охватил дом площадью 36 квадратных метров. Огнеборцы ликвидировали пожар в 15:07.

По словам соседей, сожители часто выпивали. Видели их пьяными и сегодня. Возможно, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и испытательная пожарная лаборатория, она и выяснит, что же стало причиной трагедии.