Происшествия

В Волгограде водитель "Яндекс.Такси" избил пассажирку из Москвы за опоздание

Происшествия 15.05.2019 17:20
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15.05.2019 17:20


Сотрясением головного мозга и ушибами закончилась для вернувшейся из Москвы волгоградки поездка на “Яндекс.Такси”. Как рассказали ИА “Высота 102” очевидцы, инцидент произошел накануне недалеко от аэропорта “Гумрак”. Около полудня женщина прилетела на самолете из столиы. В аэропорту она вызвала такси через приложение. Когда машина приехала к месту заказа, она не сразу смогла ее найти и позвонила водителю. Он по телефону рассказал, где припарковался. По словам девушки, когда она села в белый “KIA Rio”, водитель начал нецензурно ругать ее за небольшое опоздание. Пассажирка попросила его перестать и поехать в тишине, однако это еще больше разозлило таксиста. Тот остановил авто, вышел из него, выбросил багаж пассажирки, вытащил пассажирку из машины и принялся бить ее саму. Затем он сел в такси и уехал. Очевидцы помогли девушке добраться до врачей.  Позднее она написала заявление в полицию.
В Волгоградском ЛУ МВД России на транспорте информагентству подтвердили факт поступления заявления, а также сообщили, что оно передано в ОП №2 УМВД России по Волгограду.  

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