Расследования 15.05.2019 16:24
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15.05.2019 16:24
Уголовное дело за использование поддельного диплома возбуждено в отношении руководителя МКУ “Центр культурного спортивного и библиотечного обслуживания Кузьмичевского сельского поселения”. Как сообщил ИА “Высота 102” и.о.старшего помощника прокурора Волгоградской области Олег Пикуров, в ходе проверки выяснилось, что при устройстве на работу женщина предъявила диплом о высшем образовании. Согласно документу, она якобы закончила Волгоградский государственный педагогический университет. Однако при запросе прокуратуры, в вузе сообщили, что в университете она не училась и диплом по специальности “учитель начальных классов, социальный педагог” ей не выдавали.
Расследованием занимались сотрудники ОД ОМВД по Городищенскому району Волгоградской области.
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