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Депутаты Волгоградской облдумы разрешили сами себе не ходить на заседания

Главное 15.05.2019 10:59
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15.05.2019 10:59


Сегодня депутаты Волгоградской областной думы на очередном заседании большинством голосов приняли поправки в регламент заксобрания, предусматривающие упрощенную систему голосования за проекты федерального закона, сообщает ИА "Высота 102".
Теперь "в случае необходимости безотлагательного принятия решения" будет проводиться опрос депутатов о поддержке проекта федерального закона. Инициатором экспресс-голосования могут стать председатель думы, а также руководители профильных комитетов или комиссий. Ответственным за процедуру будут назначать одного из сотрудников аппарата парламента. Опрос депутатов будет проводиться путем сбора их личных подписей или с использованием электронной информационной системы. Он будет признан состоявшимся, если в нем примут участие более 50% от установленного количества народных избранников. Решение по вопросу в целом будет считаться принятым, если документ поддержит большинство от числа "слуг народа". Как ранее сообщало информагентство, данные поправки в регламент внес руководитель профильной комиссии Евгений Шаманаев.
Сегодня в ходе обсуждения этой законодательной инициативы разгорелся спор, так как не все депутаты поддержали нововведение. Так, руководитель фракции КПРФ Алексей Буров предложил распространить эту норму на все законы и постановления. Его коллега, коммунист Михаил Таранцов был настроен категорично. По его словам, спорную пенсионную реформу можно было бы по-тихому протащить, если бы действовал в прошлом году такой порядок. "Это вредная инициатива. Я категорически против", - заявил Таранцов.
Анатолий Якунин и вовсе предложил "распустить думу". Еще один депутат Владимир Попов озвучил свой вариант упрощенной системы голосования. По его мнению, надо написать доверенности на имя председателя облдумы, чтобы он сам принимал законы. "И на наших жен ему доверенности", - следом пошутил депутат Якунин.
За документ вступились заместитель председателя Волгоградской облдумы Ирина Соловьева и председатель комитета по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию Владимир Ефимов. Он и вовсе обвинил своих коллег в популизме, пояснив, что такая практика голосования существует во многих субъектах страны. "Давно все так работают. Это прогрессивный механизм", - заявил Ефимов.

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