Депутаты Волгоградской облдумы разрешили сами себе не ходить на заседания





Сегодня депутаты Волгоградской областной думы на очередном заседании большинством голосов приняли поправки в регламент заксобрания, предусматривающие упрощенную систему голосования за проекты федерального закона, сообщает ИА "Высота 102".

Теперь "в случае необходимости безотлагательного принятия решения" будет проводиться опрос депутатов о поддержке проекта федерального закона. Инициатором экспресс-голосования могут стать председатель думы, а также руководители профильных комитетов или комиссий. Ответственным за процедуру будут назначать одного из сотрудников аппарата парламента. Опрос депутатов будет проводиться путем сбора их личных подписей или с использованием электронной информационной системы. Он будет признан состоявшимся, если в нем примут участие более 50% от установленного количества народных избранников. Решение по вопросу в целом будет считаться принятым, если документ поддержит большинство от числа "слуг народа". Как ранее сообщало информагентство, данные поправки в регламент внес руководитель профильной комиссии Евгений Шаманаев.

Сегодня в ходе обсуждения этой законодательной инициативы разгорелся спор, так как не все депутаты поддержали нововведение. Так, руководитель фракции КПРФ Алексей Буров предложил распространить эту норму на все законы и постановления. Его коллега, коммунист Михаил Таранцов был настроен категорично. По его словам, спорную пенсионную реформу можно было бы по-тихому протащить, если бы действовал в прошлом году такой порядок. "Это вредная инициатива. Я категорически против", - заявил Таранцов.