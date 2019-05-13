Промовклад «Красная гвоздика» в Сбербанке можно открыть до 15 мая

Экономика 13.05.2019 12:02 Реклама
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13.05.2019 12:02
Сбербанк представил промовклад в рублях «Красная гвоздика». Минимальная сумма промовклада — 10 тысяч рублей, максимальная сумма по вкладу — неограниченна. Сроки размещения вклада — от 6 до 18 месяцев. Ставка по промовкладу составит от 6,00% до 6,50% годовых в зависимости от срока вклада.
В конце первоначального срока промовклада по 1 руб. на каждую полную тысячу рублей промовклада из суммы причисленных клиенту процентов Сбербанк перечисляет в качестве пожертвования в адрес благотворительного фонда «Память поколений».
Вклад «Красная гвоздика» можно открыть во всех отделениях Сбербанка, а также в удаленных каналах обслуживания (банкомат, интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн») до 15 мая 2019 года включительно.
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