«Автобус был пустой»: выяснились подробности смертельного ДТП с грузовиком в Волгограде





Выяснились шокирующие подробности ДТП с участием автобуса и грузовика, случившегося накануне. Как уточнили ИА «Высота 102» в экстренных службах, накануне после завершения рабочего дня автобус маршрута № 95 без пассажиров направлялся на автозаправочную станцию в Дзержинском районе. В 22.00, когда он проезжал напротив дома № 17д по улице Краснополянской, в него врезался грузовой автомобиль КамАЗ с полуприцепом. По предварительным данным, водитель грузовика, не справившись с управлением, вылетел на полосу встречного движения и въехал в автобус. От полученных в результате аварии травм водитель КамАЗа скончался на месте, водителя автобуса с травмами врачи скорой помощи госпитализировали в больницу № 25. Точные причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются правоохранительными органами.



