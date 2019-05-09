Расследования

«Автобус был пустой»: выяснились подробности смертельного ДТП с грузовиком в Волгограде

Расследования 09.05.2019 11:16
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09.05.2019 11:16


Выяснились шокирующие подробности ДТП с участием автобуса и грузовика, случившегося накануне. Как уточнили  ИА «Высота 102» в экстренных службах,  накануне  после завершения рабочего дня автобус маршрута № 95 без пассажиров направлялся на автозаправочную станцию в Дзержинском районе. В 22.00, когда он проезжал напротив дома № 17д по улице Краснополянской, в него врезался грузовой автомобиль КамАЗ с полуприцепом. По предварительным данным, водитель грузовика, не справившись с управлением, вылетел на полосу встречного движения и въехал в автобус. От полученных в результате аварии травм водитель КамАЗа скончался на месте, водителя автобуса с травмами врачи скорой помощи госпитализировали в больницу № 25. Точные причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются правоохранительными органами.

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