«Автобус был пустой»: выяснились подробности смертельного ДТП с грузовиком в Волгограде

Расследования 09.05.2019 11:16
599 0
09.05.2019 11:16
Выяснились шокирующие подробности ДТП с участием автобуса и грузовика, случившегося накануне. Как уточнили ИА «Высота 102» в экстренных службах, накануне после завершения рабочего дня автобус маршрута № 95 без пассажиров направлялся на автозаправочную станцию в Дзержинском районе. В 22.00, когда он проезжал напротив дома № 17д по улице Краснополянской, в него врезался грузовой автомобиль КамАЗ с полуприцепом. По предварительным данным, водитель грузовика, не справившись с управлением, вылетел на полосу встречного движения и въехал в автобус. От полученных в результате аварии травм водитель КамАЗа скончался на месте, водителя автобуса с травмами врачи скорой помощи госпитализировали в больницу № 25. Точные причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются правоохранительными органами.
Реклама
Популярное по теме
18.04.2019 15:22
12860 15
26.04.2019 12:02
11102 18
11.04.2019 15:28
9119 5
В Волгограде лжериелторы предлагали жертвам “участие” в госпрограммах08.05.2019 16:45
Расследования 08.05.2019 16:45
1579 6 Обсудить
В Волгоградской области детским домом руководил директор с поддельным дипломом08.05.2019 15:20
Расследования 08.05.2019 15:20
1875 3 Обсудить
В Волгограде неисправной дверью подъезда покалечило школьницу08.05.2019 14:04
Расследования 08.05.2019 14:04
920 1 Обсудить
В центре Волгограда страж порядка ударил головой пьяного нарушителя07.05.2019 13:34
Расследования 07.05.2019 13:34
3616 11 Обсудить
В Волгограде убийца-рецидивист заколол свою возлюбленную07.05.2019 13:13
Расследования 07.05.2019 13:13
1770 7 Обсудить
Эксперты "оправдали" экс-судью на процессе о гибели двух братьев в ДТП под Волгоградом07.05.2019 11:11
Расследования 07.05.2019 11:11
7840 21 Обсудить
В Волгоградской области бизнесмену за незаконный заработок на мусоре грозит суд07.05.2019 09:25
Расследования 07.05.2019 09:25
1478 2 Обсудить
Житель Волгограда пытался задавить пристава, чтобы сохранить “Mercedes”06.05.2019 18:08
Расследования 06.05.2019 18:08
3224 7 Обсудить
В Волгограде осужденный за аферу экс-депутат попытался досрочно выйти на свободу06.05.2019 17:59
Расследования 06.05.2019 17:59
2987 5 Обсудить
Житель Волгоградской области отправится в колонию за кражу нефти06.05.2019 16:54
Расследования 06.05.2019 16:54
1172 3 Обсудить
В Волгоградской области сына экс-депутата облдумы Полицимако повторно судят за уход от налогов06.05.2019 15:13
Расследования 06.05.2019 15:13
12426 6 Обсудить
В Волгограде неизвестные тайно продали квартиру заключенного06.05.2019 12:24
Расследования 06.05.2019 12:24
3755 11 Обсудить
В Волгоградской области безработный осужден за хищение с фермы 645 кг зерна05.05.2019 10:15
Расследования 05.05.2019 10:15
2742 0 Обсудить
В Волгограде плотника отправили в колонию-поселение за обман клиентов02.05.2019 14:12
Расследования 02.05.2019 14:12
5782 0 Обсудить
В Волгограде оставили в СИЗО несостоявшегося похитителя денег у футболиста сборной Нигерии на ЧМ-201801.05.2019 12:38
Расследования 01.05.2019 12:38
2933 0 Обсудить
Реклама