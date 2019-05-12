В Волгограде экзаменатор по русскому языку осужден за «легализацию» иностранцев в РФ

Расследования 12.05.2019 16:08
9959 0
12.05.2019 16:08
К 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года осужден за организацию незаконной миграции экзаменатор ООО "Приоритет", где иностранные рабочие сдавали тесты на знание русского языка, истории России и основ российского законодательства. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение Волгоградского облсуда, осужденный, а также его сообщники, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, за денежное вознаграждение помогли гражданам Узбекистана получить сертификаты, свидетельствующие об успешной сдаче комплексных экзаменов. При этом знаниями, достаточными для успешной сдачи экзаменов, иностранцы не обладали.
Судом установлено, что экзаменатор, имеющий корыстную заинтересованность, подготовил для иностранцев шпаргалки, а во время тестирования всячески им помогал.
Таким образом, в результате рассмотрения предоставленных иностранными гражданами документов с недостоверными сведениями об успешной сдаче указанных комплексных экзаменов им были выданы патенты, позволяющие пребывать и осуществлять трудовую деятельность на территории России. В деле фигурируют пять эпизодов.
Прокуратура требовала для экзаменатора реального лишения свободы, однако апелляционная инстанция приговор районного суда оставила без изменений. Волгоградский облсуд посчитал, что исправление и перевоспитание осужденного возможно без изоляции его от общества.
Реклама
Популярное по теме
18.04.2019 15:22
12983 15
26.04.2019 12:02
11193 18
22.04.2019 15:52
10280 12
Появилось видео с места разрушения аварийного балкона в Волгограде12.05.2019 11:01
Расследования 12.05.2019 11:01
10200 0 Обсудить
Под покровом ночи в Волгограде на тротуар поставили киоск10.05.2019 06:10
Расследования 10.05.2019 06:10
11354 0 Обсудить
«Автобус был пустой»: выяснились подробности смертельного ДТП с грузовиком в Волгограде09.05.2019 11:16
Расследования 09.05.2019 11:16
3294 0 Обсудить
В Волгограде лжериелторы предлагали жертвам “участие” в госпрограммах08.05.2019 16:45
Расследования 08.05.2019 16:45
1930 6 Обсудить
В Волгограде неисправной дверью подъезда покалечило школьницу08.05.2019 14:04
Расследования 08.05.2019 14:04
1189 1 Обсудить
В центре Волгограда страж порядка ударил головой пьяного нарушителя07.05.2019 13:34
Расследования 07.05.2019 13:34
3782 11 Обсудить
В Волгограде убийца-рецидивист заколол свою возлюбленную07.05.2019 13:13
Расследования 07.05.2019 13:13
1943 7 Обсудить
Эксперты "оправдали" экс-судью на процессе о гибели двух братьев в ДТП под Волгоградом07.05.2019 11:11
Расследования 07.05.2019 11:11
8072 21 Обсудить
В Волгоградской области бизнесмену за незаконный заработок на мусоре грозит суд07.05.2019 09:25
Расследования 07.05.2019 09:25
1589 2 Обсудить
Житель Волгограда пытался задавить пристава, чтобы сохранить “Mercedes”06.05.2019 18:08
Расследования 06.05.2019 18:08
3322 7 Обсудить
В Волгограде осужденный за аферу экс-депутат попытался досрочно выйти на свободу06.05.2019 17:59
Расследования 06.05.2019 17:59
3085 5 Обсудить
Житель Волгоградской области отправится в колонию за кражу нефти06.05.2019 16:54
Расследования 06.05.2019 16:54
1260 3 Обсудить
В Волгоградской области сына экс-депутата облдумы Полицимако повторно судят за уход от налогов06.05.2019 15:13
Расследования 06.05.2019 15:13
12603 6 Обсудить
В Волгограде неизвестные тайно продали квартиру заключенного06.05.2019 12:24
Расследования 06.05.2019 12:24
3864 11 Обсудить
В Волгоградской области безработный осужден за хищение с фермы 645 кг зерна05.05.2019 10:15
Расследования 05.05.2019 10:15
2782 0 Обсудить
Реклама