Расследования

В Волгограде экзаменатор по русскому языку осужден за «легализацию» иностранцев в РФ

Расследования 12.05.2019 16:08
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12.05.2019 16:08


К 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года осужден за организацию незаконной миграции экзаменатор ООО "Приоритет", где иностранные рабочие сдавали тесты на знание русского языка, истории России и основ российского законодательства. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение Волгоградского облсуда, осужденный, а также его сообщники, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, за денежное вознаграждение помогли гражданам Узбекистана получить сертификаты, свидетельствующие об успешной сдаче комплексных экзаменов. При этом знаниями, достаточными для успешной сдачи экзаменов, иностранцы не обладали. 
Судом установлено, что экзаменатор, имеющий корыстную заинтересованность, подготовил для иностранцев шпаргалки, а во время тестирования всячески им помогал.
Таким образом, в результате рассмотрения предоставленных иностранными гражданами документов с недостоверными сведениями об успешной сдаче указанных комплексных экзаменов им были выданы патенты, позволяющие пребывать и осуществлять трудовую деятельность на территории России. В деле фигурируют пять эпизодов. 
Прокуратура требовала для экзаменатора реального лишения свободы, однако апелляционная инстанция приговор районного суда оставила без изменений. Волгоградский облсуд посчитал, что исправление и перевоспитание осужденного возможно без изоляции его от общества. 

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