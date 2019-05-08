Происшествия

В Волгограде после ДТП попал в больницу 75-летний водитель внедорожника

Происшествия 08.05.2019 11:15
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08.05.2019 11:15


Пожилой автомобилист попал в больницу, когда попытался избежать автоаварии. Как сегодня рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось накануне около 14:30 на проспекте имени маршала Жукова в Дзержинском районе. По предварительным данным, 54-летняя женщина-водитель, перестраиваясь из ряда в ряд на своем “Opel Omega”, “подрезала” “Toyota Land Cruiser Prado”. 75-летний водитель японского внедорожника, пытаясь уйти от столкновения, повернул налево, но его машина врезалась в дерево. При этом пенсионер получил травмы и ему потребовалась госпитализация. 

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