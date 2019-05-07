МВД: все сообщения о минировании ТРЦ в Волгограде оказались ложными





Ни одно из сообщений о минировании в Волгограде торговых объектов не подтвердилось. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области. По каждому объекту была проведена тщательная проверка во взаимодействии с другими заинтересованными службами. Помещения обследовали инспекторы-кинологи со служебно-розыскными собаками. Никакой взрывчатки не обнаружено.

Как ранее уже сообщало информагентство, ложные сообщения о минировании сегодня получили 7 объектов - два бизнес-центра, четыре ТРЦ и один рынок. На электронную почту сотрудников этих учреждений пришло письмо о заложенной в здании бомбе. Во всех случаях проводилась эвакуация персонала и посетителей этих торговых объектов.