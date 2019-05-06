Житель Волгограда пытался задавить пристава, чтобы сохранить “Mercedes”





Передано в суд уголовное дело жителя Волгограда, обвиняемого в применении насилия в отношении судебного пристава. Об этом ИА “Высота 102” сообщила сегодня старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. По данным следствия, инцидент произошел в декабре прошлого года. Пристав пришел домой к 26-летнему мужчине, чтобы изъять имущество. До этого с волгоградца пытались взыскать взыскании штрафы за многочисленные нарушения правил дорожного движения. Но волгоградец не захотел отдавать свой “Mercedes”. Он сел в машину и наехал на сотрудника УФССП. В результате пристав получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб левого коленного сустава. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники СУ СК России по Волгоградской области.



