В Волгограде неизвестные тайно продали квартиру заключенного

Расследования 06.05.2019 12:24
2437 9
06.05.2019 12:24
Волгоградец, вышедший из мест лишения свободы, узнал, что у него больше нет квартиры. Как сообщила сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в надзорное ведомство с жалобой обратился 44-летний мужчина. Он рассказал, что пока отбывал наказание, кто-то продал его двухкомнатную квартиру, расположенную в одном из домов по улице Землянского. Прокурорская проверка показала, что “двушку” реализовали по доверенности 28 марта 2017 года. После этого перепродали еще раз. При этом ее настоящий хозяин, который находился в заключении, разрешения на продажу жилья не давал.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество”. Его расследованием занимается СО-4 УМВД России по Волгограду.
Реклама
Популярное по теме
18.04.2019 15:22
12741 15
26.04.2019 12:02
10936 18
11.04.2019 15:28
8925 5
В Волгоградской области сына экс-депутата облдумы Полицимако повторно судят за уход от налогов06.05.2019 15:13
Расследования 06.05.2019 15:13
2030 4 Обсудить
В Волгоградской области безработный осужден за хищение с фермы 645 кг зерна05.05.2019 10:15
Расследования 05.05.2019 10:15
2646 0 Обсудить
В Волгограде плотника отправили в колонию-поселение за обман клиентов02.05.2019 14:12
Расследования 02.05.2019 14:12
5610 0 Обсудить
В Волгограде оставили в СИЗО несостоявшегося похитителя денег у футболиста сборной Нигерии на ЧМ-201801.05.2019 12:38
Расследования 01.05.2019 12:38
2862 0 Обсудить
Пропавший под Волгоградом байкер с короткой рукой убит30.04.2019 18:21
Расследования 30.04.2019 18:21
8234 1 Обсудить
Убийца детского врача из Волгограда проведет в колонии 9 лет30.04.2019 16:52
Расследования 30.04.2019 16:52
1622 1 Обсудить
Хранение пороха обернулось для волгоградца сроком в колонии-поселении30.04.2019 15:14
Расследования 30.04.2019 15:14
1241 6 Обсудить
В Волгограде присяжные вынесли обвинительный вердикт троим садистам-расчленителям30.04.2019 13:11
Расследования 30.04.2019 13:11
5650 2 Обсудить
Жителю Волгограда вынесли приговор за автоподставы с дорогими иномарками30.04.2019 11:06
Расследования 30.04.2019 11:06
5512 11 Обсудить
Жителю Краснодара дали 10 лет за разбой и наезд на полицейского в Волгограде29.04.2019 16:30
Расследования 29.04.2019 16:30
2008 6 Обсудить
В Волгограде бармена будут судить за контрабанду амфетамина из Германии29.04.2019 15:27
Расследования 29.04.2019 15:27
1108 1 Обсудить
В Волгограде 17-летнюю спортсменку поймали на контрабанде стероидов29.04.2019 15:19
Расследования 29.04.2019 15:19
1525 3 Обсудить
Житель Волгоградской области украл мед ради выпивки и сигарет28.04.2019 11:41
Расследования 28.04.2019 11:41
2192 0 Обсудить
В Волгоградской области разыскивают пропавшего постояльца гостиницы27.04.2019 15:42
Расследования 27.04.2019 15:42
3584 0 Обсудить
Под Волгоградом бомжа в камуфляже будут судить за убийство, грабеж и наркотики26.04.2019 18:19
Расследования 26.04.2019 18:19
2334 1 Обсудить
Реклама