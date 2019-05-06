В Волгограде неизвестные тайно продали квартиру заключенного





Волгоградец, вышедший из мест лишения свободы, узнал, что у него больше нет квартиры. Как сообщила сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в надзорное ведомство с жалобой обратился 44-летний мужчина. Он рассказал, что пока отбывал наказание, кто-то продал его двухкомнатную квартиру, расположенную в одном из домов по улице Землянского. Прокурорская проверка показала, что “двушку” реализовали по доверенности 28 марта 2017 года. После этого перепродали еще раз. При этом ее настоящий хозяин, который находился в заключении, разрешения на продажу жилья не давал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество”. Его расследованием занимается СО-4 УМВД России по Волгограду.