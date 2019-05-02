Расследования

В Волгограде плотника отправили в колонию-поселение за обман клиентов

Расследования 02.05.2019 14:12
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02.05.2019 14:12



Плотнику из Красноармейского района Волгограда не удалось добиться условного лишения свободы за мошенничество и хищение имущества. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное постановление облсуда, решение районного суда, приговорившего мужчину к 2 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, оставлено без изменения, а его жалоба – без удовлетворения.
Суд признал его виновным в четырех эпизодах мошенничества и трех эпизодах хищения чужого имущества. По материалам дела, мужчина получал заказы на изготовление дорогостоящих лестниц из дерева, брал деньги, но свои обязательства не выполнял. Таким образом, он присвоил около 250 тысяч рублей, которые брал в качестве предоплаты. Кроме того, он похитил две бензопилы и одну торцевую пилу. Свою вину мужчина признал, пояснив, что на преступление его толкнуло тяжелое материальное положение в семье. На его иждивении находится престарелая мать, двое несовершеннолетних детей и дочь-студентка. Осужденный рассказал, что, несмотря на отсутствие постоянной работы, за счет различных подработок содержал семью, работая без выходных и отпусков. Учитывая, что он является кормильцем, просил суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Однако апелляционная инстанция посчитала приговор районного суда обоснованным и справедливым.

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