



Необычное ДТП случилось сегодня в Дзержинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” очевидцы, по предварительным данным, на улице имени Карла Либкнехта, при подъезде к строительному рынку, не смогли разъехаться микроавтобус “Volkswagen” и грузовик с тралом. Примечательно, что грузовик вёз на трале танк. Микроавтобус притерся краем крыши к бронетехнике. Никто не пострадал.

В пресс-службе ЮВО информагентству рассказали, что по имеющимся у них данным, водитель микроавтобуса не учел габаритов машины. На место прибыли сотрудники ГИБДД и военной полиции. Претензий ни у кого из участников происшествия друг к другу нет. Известно, что танк возвращался с учений. В параде он не участвует.

Фото: Вадим Кабанов