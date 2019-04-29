Медики не выявили причину вспышки пневмонии в волгоградской школе





Специалисты Роспотребнадзора пока не выявили источник заражения пневмоний учащихся школы №110 в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, на данный момент не известно, почему сразу несколько школьников были госпитализированы с этим инфекционно-воспалительным заболеванием. В больницу поступили учащиеся различных классов - всего заболели дети из 6 семей. Врачи диагностировали у них пневмонию. В настоящее время школа закрыта на карантин - такое решение приняло территориальное управление Роспотребнадзора. Общеобразовательное учреждение будет закрыто до 6 мая. Известно, что трое школьников уже выписаны из больницы, остальные все еще находятся под наблюдением врачей. Все случаи пневмонии детей, которые находятся на госпитализации, протекают в средней и легкой степени тяжести.

По словам главного врача Волгоградской областной детской клинической инфекционной больницы Елены Хариной, особенностями данного вида пневмонии является то, что протекает она без выраженных клинических симптомов: небольшая температура, кашель, незначительная общая слабость. Течение болезни протекает легче, чем другие виды пневмонии. Состояние детей, по словам Хариной, стабильное, они находятся на постоянном контроле.



