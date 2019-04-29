Экономика

Суд в Казани согласился с наказанием для филиала Danone в Волгоградской области

Экономика 29.04.2019 10:13
2167 33
29.04.2019 10:13


Штраф в размере 150 тысяч рублей за нарушение ветеринарного законодательство придется выплатить филиалу "Молочный Комбинат "Волгоградский" АО "Данон Россия". Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, Арбитражный суда Поволжского округа оставил без изменения постановление о привлечении филиала к административной ответственности по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ (Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов).
В апреле 2018 года специалисты Россельхознадзора выявили в филиале нарушения как ветеринарно-санитарных правил, так и технического регламента ЕАЭС "О безопасности пищевой продукции".  В частности, на потолках в помещении аппаратного цеха, осуществляющего переработку и производство молочной продукции, были выявлены места осыпания известкового покрытия, разрушения керамической плитки на стенах. Отмечалось, что на предприятии нарушен временной регламент проведения уборки, мойки, дезинфекции технологического оборудования и инвентаря, используемого в процессе производства продукции, а также установлено несоответствие веса отправленного поставщиками молока сырого и принятого АО "Данон Россия" для переработки.
Не согласившись с вынесенным постановлением об административном правонарушении "Данон Россия" оспорило его в арбитражном суде Волгоградской области, а затем в апелляционной и кассационной инстанциях. Однако в удовлетворении требований АО было отказано.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Винилон сайдинг. СТОП ЦЕНА 150руб/шт, дл=3,66м 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Губернатор Волгоградской области: у «Красного Октября» будет новый собственник
25.04.2019 10:57
14321 20
В Волгоградской области при установке камер видеонаблюдения «налево» потратили 8 млн рублей
11.04.2019 13:50
10584 24
В Волгоградской области от мусорного оператора в судах требуют миллионы рублей
15.04.2019 13:54
8936 12
Экономика
29.04.2019 14:47
Экономика 29.04.2019 14:47
344 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.04.2019 12:01
Экономика 29.04.2019 12:01
220 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.04.2019 16:53
Экономика 27.04.2019 16:53
2865 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.04.2019 16:59
Экономика 26.04.2019 16:59
3203 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.04.2019 16:18
Экономика 26.04.2019 16:18
1039 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.04.2019 13:15
Экономика 26.04.2019 13:15
489 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.04.2019 17:21
Экономика 25.04.2019 17:21
1140 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.04.2019 16:40
Экономика 25.04.2019 16:40
4163 20 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.04.2019 16:35
Экономика 25.04.2019 16:35
223 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.04.2019 16:14
Экономика 25.04.2019 16:14
422 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.04.2019 10:57
Экономика 25.04.2019 10:57
14321 20 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.04.2019 17:41
Экономика 24.04.2019 17:41
945 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.04.2019 16:00
Экономика 23.04.2019 16:00
1178 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.04.2019 13:17
Экономика 23.04.2019 13:17
472 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.04.2019 12:11
Экономика 23.04.2019 12:11
399 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:30
Жителю Краснодара дали 10 лет за разбой и наезд на полицейского в Волгограде
16:15
"10 тысяч рублей ко Дню победы": в Волгоградской области осталось 1435 ветерановСмотреть фотографии
15:49
Лечение за рубежом стало доступно в Волгограде по страховке от «Ренессанс страхование»Смотреть фотографии
15:27
В Волгограде бармена будут судить за контрабанду амфетамина из ГерманииСмотреть фотографии
15:19
В Волгограде 17-летнюю спортсменку поймали на контрабанде стероидовСмотреть фотографии
15:17
В Волгоград доставят помогающую в материальной нужде чудотворную иконуСмотреть фотографии
15:03
Волгоградцы помогли потеряться трехлетнему мальчикуСмотреть фотографии
14:47
Институт «ВолгоградНИПИморнефть» отмечает 60-летиеСмотреть фотографии
14:25
В Волгоградской области прививки победили столбняк и краснухуСмотреть фотографии
13:57
В Волгограде путепровод после ремонта попал в карту «убитых» мостовСмотреть фотографии
13:34
Регоператор не хочет снижать плату жителям Волгоградской области за проблемы с вывозом мусораСмотреть фотографии
12:59
В Волгограде магазинный воришка отбился от охраны консервными банкамиСмотреть фотографии
12:03
Фирму из Санкт-Петербурга оштрафовали за трудоустройство бывшей чиновницы из ВолгоградаСмотреть фотографии
11:56
Исключенный из ЛДПР за любовь к «ЕР» депутат Волгоградской облдумы подался на праймериз партии власти Смотреть фотографии
11:50
Русал провел акцию по уборке мусора вдоль берегов Волги и АхтубыСмотреть фотографии
11:34
В день Первомая проспект Ленина в Волгограде закроют для автомобилистовСмотреть фотографии
11:21
В Волжском ищут сбившего подростка водителяСмотреть фотографии
11:10
В честь Дня Победы звонки и телеграммы однополчанам — бесплатноСмотреть фотографии
11:04
Многодетные в Волгоградской области получили право на льготы по земельному налогуСмотреть фотографии
10:36
В Волгоградской области пьяный водитель погубил пассажиркуСмотреть фотографии
10:33
Четыре человека пострадали в ДТП с фурой в центре Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:16
Волгоградец умер во время оздоровительной прогулкиСмотреть фотографии
10:13
Суд в Казани согласился с наказанием для филиала Danone в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:07
В Волгограде с православными поделились частичкой Благодатного огня из Иерусалима (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
19:01
Эпидемия вандализма накрывает парки Волгограда Смотреть фотографииCмотреть видео
17:41
Митрополит Волгоградский и Камышинский поболел за «Ротор» перед крестным ходомСмотреть фотографии
16:23
На пляже в Волгограде утонула легковая машина
16:14
Сбежавшая из Афганистана невеста попросила убежища в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:54
Волгоградский "Ротор" на последней минуте сравнял счет со "СКА-Хабаровск" (ФОТО)Смотреть фотографии
12:52
В депутаты Волгоградской облдумы идет чиновник, подавший в суд за клевету на учительницуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 