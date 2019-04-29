Суд в Казани согласился с наказанием для филиала Danone в Волгоградской области

Экономика 29.04.2019 10:13
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29.04.2019 10:13
Штраф в размере 150 тысяч рублей за нарушение ветеринарного законодательство придется выплатить филиалу "Молочный Комбинат "Волгоградский" АО "Данон Россия". Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, Арбитражный суда Поволжского округа оставил без изменения постановление о привлечении филиала к административной ответственности по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ (Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов).
В апреле 2018 года специалисты Россельхознадзора выявили в филиале нарушения как ветеринарно-санитарных правил, так и технического регламента ЕАЭС "О безопасности пищевой продукции". В частности, на потолках в помещении аппаратного цеха, осуществляющего переработку и производство молочной продукции, были выявлены места осыпания известкового покрытия, разрушения керамической плитки на стенах. Отмечалось, что на предприятии нарушен временной регламент проведения уборки, мойки, дезинфекции технологического оборудования и инвентаря, используемого в процессе производства продукции, а также установлено несоответствие веса отправленного поставщиками молока сырого и принятого АО "Данон Россия" для переработки.
Не согласившись с вынесенным постановлением об административном правонарушении "Данон Россия" оспорило его в арбитражном суде Волгоградской области, а затем в апелляционной и кассационной инстанциях. Однако в удовлетворении требований АО было отказано.
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