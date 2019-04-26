



Волгоградское отделение ПАО Сбербанк и Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется реализация профессиональных образовательных программ, направленных на подготовку кадров для банка, повышение квалификации сотрудников, организации совместных исследований и научно-образовательных проектов.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбербанка, также в рамках соглашения в ВУЗе запланировано введение нового обучающего курса по работе с проблемными активами.

«Сбербанк обладает большим опытом, которым готов делиться с будущими профессионалами в области экономики и права. Мы разработали собственную программу по направлению работы с проблемными активами. Изучение подобной дисциплины позволит студентам, прошедшим курс, значительно повысит уровень собственных компетенцийи стоимость на рынке труда», - отметил заместитель председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Гурулев.

В рамках соглашения также планируется проведение совместной работы в части участия специалистов банка в образовательном процессе, проведение и организация практик для студентов института на базе банка.