Экономика 26.04.2019 13:15
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26.04.2019 13:15
Волгоградское отделение ПАО Сбербанк и Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется реализация профессиональных образовательных программ, направленных на подготовку кадров для банка, повышение квалификации сотрудников, организации совместных исследований и научно-образовательных проектов.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбербанка, также в рамках соглашения в ВУЗе запланировано введение нового обучающего курса по работе с проблемными активами.
«Сбербанк обладает большим опытом, которым готов делиться с будущими профессионалами в области экономики и права. Мы разработали собственную программу по направлению работы с проблемными активами. Изучение подобной дисциплины позволит студентам, прошедшим курс, значительно повысит уровень собственных компетенцийи стоимость на рынке труда», - отметил заместитель председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Гурулев.
В рамках соглашения также планируется проведение совместной работы в части участия специалистов банка в образовательном процессе, проведение и организация практик для студентов института на базе банка.
«Сбербанк является одним из наших основных заказчиков специалистов для работы, поэтому нам очень важно развивать сотрудничество с банком. Оно уже имеет длительную историю, благодаря этому сотрудничеству, в нашей академии в одной из первых, появился проект кампусная карта, который качественно повысил жизнь студентов, мы планируем продолжать сотрудничество и в части учебной деятельности, совместной подготовке специалистов, полагаем, это также принесет массу положительных изменений», - рассказал директор ВИУ филиала РАНХиГС Игорь Тюменцев.
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