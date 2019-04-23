Расследования 23.04.2019 15:58
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23.04.2019 15:58
Гражданка Узбекистана, которая на постоянной основе осуществляла уборку в частном доме в Волгограде, приговорена к 1,5 годам принудительных работ с удержанием 8% от заработка в доход государства за кражу драгоценностей. Как сообщили ИА "Высота 102" в Тракторозаводском районном суде, женщина взята под стражу в зале суда. Затем под конвоем ее доставили в исправительный центр. Судом установлено, что она находилась в домовладении, где осуществляла уборку помещений. Трудоустроена гражданка Узбекистана была неофициально. На первом этаже дома во время уборки она обнаружила металлический сейф, на котором лежал ключ. Женщина воспользовалась этой ситуацией, открыла замок и похитила ювелирные изделия, которые находились в сейфе. Распихав их по карманам, с места преступления она скрылась. Стоимость похищенного составила 515 тысяч рублей. Свою вину в краже женщина не признала.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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