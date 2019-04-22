Происшествия

В Волгограде у железнодорожных путей нашли тело подростка

Происшествия 22.04.2019 16:56
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22.04.2019 16:56


Тело ребенка было найдено сегодня в Советском районе Волгограда. Как сообщили  ИА “Высота 102”  в экстренных службах региона, по предварительным данным, погибший - 14-летний мальчик. По словам очевидцев, его нашли около 15 часов  неподалеку от железнодорожных путей. Как уточнила информагентству помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан,  на данный момент известно, что подросток упал с посадочной платформы, он был там не один. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют, что стало причиной смерти ребенка.

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