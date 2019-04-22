В Волгограде у железнодорожных путей нашли тело подростка

Как уточнила информагентству помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан,

на данный момент известно, что подросток упал с посадочной платформы, он был там не один.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют, что стало причиной смерти ребенка.