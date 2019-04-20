Подросток-боксер в Волгограде трижды ограбил взрослого мужчину





Фигурантом уголовного дела о грабеже стал 17-летний подросток - житель Краснооктябрьского района. Как рассказал сегодня ИА “Высота 102” следователь СО по Краснооктябрьскому району СУ СК России по Волгоградской области Даниил Ким, дело возбуждено по статье “Грабеж с применением насилия”.

По данным следствия, молодой человек отнял деньги у 31-летнего мужчины. Они вместе выпивали в одной компании. В какой-то момент подросток решил забрать деньги у своего случайного знакомого. Угрожая избить мужчину, парень заставил его “вывернуть карманы” и отобрал полторы тысячи рублей. Чуть позже подросток решил еще раз улучшить свое благосостояние за счет волгоградца. Он забрал у мужчины телефон и перевел на свой счет две тысячи рублей, а гаджет вернул хозяину. Совместная гулянка продолжалась, но вскоре выпивка закончилась, и вся компания направилась за новой порцией спиртного. По дороге разгоряченный алкоголем юноша решил в очередной раз ограбить волгоградца. Изрядно выпивший мужчина нес телефон в руке и надеялся по дороге заявить об ограблении, но не успел. Парень перехватил его руку, снова отнял телефон и перевел себе еще две тысячи рублей. Мужчина стал возмущаться, но юноша, профессионально занимающийся боксом, двумя ударами в голову его нокаутировал.

За грабеж с применением насилия подростку грозит до семи лет лишения свободы.



