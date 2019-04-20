Происшествия

Подросток-боксер в Волгограде трижды ограбил взрослого мужчину

Происшествия 20.04.2019 06:40
1078 0
20.04.2019 06:40


Фигурантом уголовного дела о грабеже стал 17-летний подросток - житель Краснооктябрьского района. Как рассказал сегодня ИА “Высота 102” следователь СО по Краснооктябрьскому району СУ СК России по Волгоградской области Даниил Ким, дело возбуждено по статье “Грабеж с применением насилия”.
По данным следствия, молодой человек отнял деньги у 31-летнего мужчины. Они вместе выпивали в одной компании. В какой-то момент подросток решил забрать деньги у своего случайного знакомого. Угрожая избить мужчину, парень заставил его “вывернуть карманы” и отобрал полторы тысячи рублей. Чуть позже подросток решил еще раз улучшить свое благосостояние за счет волгоградца. Он забрал у мужчины телефон и перевел на свой счет две тысячи рублей, а гаджет вернул хозяину. Совместная гулянка продолжалась, но вскоре выпивка закончилась, и вся компания направилась за новой порцией спиртного. По дороге разгоряченный алкоголем юноша решил в очередной раз ограбить волгоградца. Изрядно выпивший мужчина нес телефон в руке и надеялся по дороге заявить об ограблении, но не успел. Парень перехватил его руку, снова отнял телефон и перевел себе еще две тысячи рублей. Мужчина стал возмущаться, но юноша, профессионально занимающийся боксом, двумя ударами в голову его нокаутировал.
За грабеж с применением насилия подростку грозит до семи лет лишения свободы.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В центре Волгограда из-под земли забил “гейзер” (ВИДЕО)
30.03.2019 19:24
24767 0
В Волгограде двое мужчин и женщина напали на полицейских
08.04.2019 15:08
24369 10
В Волгограде "маршрутка-призрак" влетела под грузовик, пострадали три человека (ФОТО)
02.04.2019 11:44
16207 11
Происшествия
20.04.2019 10:06
Происшествия 20.04.2019 10:06
208 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.04.2019 08:54
Происшествия 20.04.2019 08:54
458 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.04.2019 14:20
Происшествия 19.04.2019 14:20
3429 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.04.2019 12:31
Происшествия 19.04.2019 12:31
1145 11 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.04.2019 09:05
Происшествия 19.04.2019 09:05
3051 9 Обсудить

0
Далее
Происшествия
18.04.2019 20:22
Происшествия 18.04.2019 20:22
1996 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
18.04.2019 17:46
Происшествия 18.04.2019 17:46
9075 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
18.04.2019 14:07
Происшествия 18.04.2019 14:07
1508 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
18.04.2019 13:57
Происшествия 18.04.2019 13:57
2122 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
18.04.2019 10:29
Происшествия 18.04.2019 10:29
1493 14 Обсудить

0
Далее
Происшествия
17.04.2019 16:16
Происшествия 17.04.2019 16:16
10707 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
17.04.2019 10:52
Происшествия 17.04.2019 10:52
3618 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
17.04.2019 10:40
Происшествия 17.04.2019 10:40
893 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
17.04.2019 10:06
Происшествия 17.04.2019 10:06
306 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.04.2019 21:34
Происшествия 16.04.2019 21:34
14754 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

10:52
В Волгограде прихожане пробираются к церкви через лужи и грязьСмотреть фотографии
10:41
В Волгоградской области мусорный регоператор задолжал почти 40 млн рублей своим партнерамСмотреть фотографии
10:06
Под Волгоградом опрокинулись грузовик и легковушка, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
09:45
Жителям Волгоградской области перед отпуском напомнили о налогахСмотреть фотографии
08:54
В Волгограде рядом с храмом святого Иоанна Кронштадтского вспыхнул пожарСмотреть фотографии
06:40
Подросток-боксер в Волгограде трижды ограбил взрослого мужчинуСмотреть фотографии
20:04
«Высота 102»ТВ: Мечтам жителей Волгограда о дорогах нет конца Смотреть фотографииCмотреть видео
17:25
Хоккеисты клуба «Маресьев» из Камышина блеснули на Кубке мира в СочиСмотреть фотографии
17:11
У волгоградцев попросят добро на строительство новой детской больницыСмотреть фотографии
17:09
Вице-губернатор Волгоградской области Валентина Гречина готова стать депутатом от «ЕР»Смотреть фотографии
17:07
В АО «КАУСТИК» прошла акция «Неделя без турникетов» для студентов профильных учебных заведенийСмотреть фотографии
16:29
Подрядчиков заставили переделывать косметический ремонт домов возле "Волгоград Арены"Смотреть фотографии
16:11
В Волгограде суд оставил под арестом подозреваемого в многомиллионном мошенничестве замдиректора "Титан-Баррикады"Смотреть фотографии
16:01
В Волгограде крысы кишат на помойке у нового жилого комплекса (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:42
Суд "прогнал" турфирму из помещения в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
15:26
В Дзержинском районе Волгограде девятиэтажку на 180 квартир не обслуживает газовая компания Смотреть фотографии
14:48
«Спасибо интернету – 2019»: Ростелеком приглашает пенсионеров показать свое умениеСмотреть фотографии
14:20
В Волгограде из горящей высотки эвакуировали 70 человекСмотреть фотографии
14:06
Под Волгоградом за смерть пациентки суд ограничил свободу врачу-анестезиологуСмотреть фотографии
13:45
В Волгограде 24 бойца спецназа "Гром" стали донорамиСмотреть фотографии
13:14
В Волгограде осудили ОПГ наркоторговцев из Таджикистана, Узбекистана и РоссииСмотреть фотографии
13:08
Заморозки идут на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:49
В Волгограде авария оставила без горячей воды микрорайон "Семь ветров" Смотреть фотографии
12:31
Пьяный волгоградец исцарапал внедорожник бывшего работодателяСмотреть фотографии
12:29
Сто десять волгоградских компаний используют преимущества телемедициныСмотреть фотографии
12:27
Коммунистам Волжского впервые не дают отпраздновать Первомай на площади Ленина Смотреть фотографии
12:07
На Центральной набережной Волгограда появился романтичный уголок с прудом и фонтаном (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:52
В Волгограде субподрядчика фонда капремонта из Армении судят за гибель двоих рабочихСмотреть фотографии
11:34
Препятствий на дорогах быть не должно: на Гремячинском ГОКе построят два путепроводаСмотреть фотографии
10:53
В Волгограде суд оставил за решеткой водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП с маршруткойСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 