В Волгограде нашли двух потерявшихся школьниц

Происшествия 18.04.2019 20:22
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18.04.2019 20:22
Двоих пропавших девочек нашли сотрудники Росгвардии в Советском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в пресс-службе регионального управления ведомства, это произошло накануне вечером. Патруль получил сообщение о пропаже двух девочек 9 и 10 лет. Родители рассказали стражам порядка, что они ушли гулять еще днем. Вскоре детей нашли прапорщики полиции Сергей Корнь и Владимир Машурик. Заблудившиеся и замерзшие дети стояли на остановке. Их отвезли в районное отделение полиции. Как стало известно, никаких преступлений в отношении детей совершено не было.
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