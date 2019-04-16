В Волгоградской области браконьер заплатит 120 тысяч за убитых им косуль

Экология 16.04.2019 11:50
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16.04.2019 11:50
Заплатить солидную сумму предстоит жителю Михайловского района за двух незаконно добытых им косуль. Как рассказала сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Михайловский районный суд обязал 35-летнего местного жителя выплатить 120 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба, нанесенного природе. В ноябре прошлого года браконьер уже получил 10 месяцев исправительных работ за незаконную охоту.
Исполнения судебного решения будет взято на контроль прокуратурой.
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