В Волгоградской области закрыли виртуальный «рынок» со сделками в биткоинах





Центральный районный суд по требованию прокуратуры постановил заблокировать два сайта, где без каких-либо ограничений велась торговля различными услугами и товарами, в том числе противозаконными, за криптовалюту – биткоины. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение райсуда, сайты представляли собой торговую Интернет-площадку, где зарегистрированные пользователи размещали информацию о товарах и услугах, заключали между собой сделки, осуществляли расчеты. Оплата принималась только в биткоинах.

Так, к продаже предлагалось оружие, различные документы, их копии, фальшивые купюры различного номинала. Кроме того, даже были предложения по физическому устранению конкурентов по бизнесу. Вход на сайты был свободный, т.е ознакомиться со всеми предложениями на виртуальном «рынке» мог любой пользователь Интернета.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.



