На федеральной трассе под Волгоградом опрокинулся грузовик - водитель в больнице

Происшествия 12.04.2019 20:43
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12.04.2019 20:43
Мужчина пострадал сегодня вечером в дорожно-транспортном происшествии в Иловлинском районе на московской трассе. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, по предварительным данным, на 898 километре трассы “Каспий” (до прошлого года М-6) опрокинулся грузовик. Это произошло около 17:40. Травмы получил 39-летний водитель. Мужчину госпитализировали. Врачи волгоградской БСМП №25 диагностировали у него перелом основания черепа и возможный ушиб головного мозга. Сейчас уточняются обстоятельства происшествия.
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