Банк «Возрождение» запустил новую кредитную карту #НЕПРОСТОКАРТА









#НЕПРОСТОКАРТА от банка «Возрождение» одним из лучших предложений на рынке кредитных карт. CashBack за покупки по карте начисляется из расчета 3% – за первую операцию, 5% – за вторую и 10% – за третью операцию (далее -1%). Клиенту предоставляется карта категории Platinum, размер комиссии за годовое обслуживание составляет 990 рублей. Банк «Возрождение» предложил клиентам новую кредитную карту #НЕПРОСТОКАРТА. Приветственная ставка 14,99%, большой кредитный лимит - до 1 млн рублей, а также CashBack до 10% делаютот банка «Возрождение» одним из лучших предложений на рынке кредитных карт. CashBack за покупки по карте начисляется из расчета 3% – за первую операцию, 5% – за вторую и 10% – за третью операцию (далее -1%). Клиенту предоставляется карта категории Platinum, размер комиссии за годовое обслуживание составляет 990 рублей.

«Специальная приветственная ставка 14,99% годовых предлагается в первые 3 месяца с момента выпуска карты, с 4-го месяца ставка составит от 22% годовых. Льготный период кредитования, в течение которого можно пользоваться кредитными средствами с карты без уплаты процентов, составляет 55 дней. Клиент может выбрать карту в одном из четырех предложенных современных дизайнов. Предусмотрена возможность моментальной выдачи карты в день обращения в отделение Банка», – сообщила ИА «Высота 102» управляющий Волгоградским филиалом банка «Возрождение» Гаяне Могилина.

Владельцам карты – пользователям самых разных устройств и операционных систем – доступны все ключевые сервисы безналичных платежей: Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.

У карты есть и другие преимущества. Например, #НЕПРОСТОКАРТА дает возможность снятия кредитных денежных средств до 15 тысяч рублей в месяц без комиссий в любых банкоматах мира. Кроме того, держатели кредитной #НЕПРОСТОКАРТЫ участвуют в программе Mastercard «Бесценные города», которая предоставляет уникальные привилегии и дарит бесценные впечатления держателям карт Mastercard в 40 городах и 45 странах. В России привилегии от 150 партнеров программы доступны в 32 крупнейших городах.

Справка: Банк «Возрождение» работает в Волгоградской области более 24 лет. Филиал представлен в регионе сетью дополнительных офисов, три из которых расположены в г. Волгограде, два – в г. Волжском. Объединенная банкоматная сеть «Возрождения» после вхождения в государственную группу ВТБ насчитывает порядка 300 устройств.



