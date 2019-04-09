



В Среднеахтубинском районе близится к завершению расчистка свалок на границах 9 населенных пунктов. На следующей неделе спецтехника уже покинет объекты, оставшийся мусор начнут собирать ручным способом. Об этом сегодня на заседании рабочей группы Экосовета при Волгоградской облдуме заявила заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона Елена Православнова, сообщает ИА «Высота 102».

До сентября текущего года в районе должно быть ликвидировано 18 свалок, большая часть которых расположена в Волго-Ахтубинской пойме. На эти цели выделено свыше 330 млн рублей. В дальнейшем планируется вернуть этим пострадавшим земельным участкам природный вид – посеять траву и высадить деревья. Подъездные дороги будут перекопаны, чтобы исключить возможность повторного образования свалок.

Попутно в ходе ликвидации помоек выявляются дополнительные сложности. Отходами завалены не только сами свалки, но и проторенные дороги, ведущие к ним. Эти территории подрядчик убирать отказывается, поскольку на эти цели финансирование ему не выделяли.

Председатель комитета строительства и ЖКХ администрации Среднеахтубинского района Дмитрий Куприянов заявил, что орган местного самоуправления берет эту проблему на себя. В рамках месячника по благоустройству главам поселений поручено с данным вопросом разобраться.

В борьбе с несанкционированными свалками, по словам Куприянова, велика роль ООО «Управление отходами – Волгоград». Чиновник считает, что нужно «навалиться на регионального оператора», который работает, в целом, организованно, но «не на отлично». «Регоператор до сих пор не может проезжать по всем улицам. Мы до сих пор его по ним водим. Главы поселений отрабатывают. С платежками тоже небольшой бардак – до сих пор они приходят кривые, неправильные. Все это формирует накаленную обстановку у населения», - заявил председатель профильного комитета районной администрации.

Неделю назад ИА «Высота 102» направляло редакционный запрос в «Управления отходами – Волгоград». Журналисты хотели узнать, принимает ли компания участие в ликвидации несанкционированных свалок в регионе. Участвовать в этой работе региональные операторы обязаны в соответствии с постановлением Правительства России №1156 об обращении с ТКО. Однако до сих пор пресс-служба организации информагентству данные не направила. Вместе с тем, в соответствии с федеральным законом о СМИ, ответ на редакционный запрос должен предоставляться в течение 7 дней.



