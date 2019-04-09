Искали всю ночь: пропавший в Волгоградской области ребенок уснул в стогу сена





Пропавшего шестилетнего мальчика нашли сегодня полицейские во Фроловском районе в хуторе Большой Лычак. Как рассказали ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне поздно вечером за помощью к стражам порядка обратилась 48-летняя женщина. По ее словам, мальчик исчез вечером, когда играл во дворе дома. Самой найти внука ей не удалось. Весь личный состав полиции был сразу поднят по сигналу “Сбор”. Около пяти часов полицейские осматривали чердаки и подвалы домов, опрашивали десятки людей. А в 5 часов утра мальчишку нашли на окраине села - он спал в стогу сена. Спросонья мальчик рассказал нашедшим его полицейским, что ушел погулять, но заигрался и уснул в стогу. Ребенка вернули родственникам. Сообщается, что его жизни и здоровью ничто не угрожает.