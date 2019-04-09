Происшествия

Пьяный водитель без прав перевернулся на автодороге в Волгоградской области

Происшествия 09.04.2019 10:01
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09.04.2019 10:01


Водитель "ВАЗ-2121" пострадал в результате опрокидывания автомобиля на автодороге "Новониколаевский – Манино" в Нехаевском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, установлено, что 53-летний мужчина управлял легковушкой в состоянии алкогольного опьянения. У него также не было водительского удостоверения. Водитель не справился у управлением и совершил опрокидывание. С места ДТП его доставили в больницу.

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