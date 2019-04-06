Юного титулованного самбиста из Волгограда тепло встретили в Госдуме

Спорт 06.04.2019 15:19
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06.04.2019 15:19
14-летний волгоградец Давид Арутюнян принимает поздравления с победой на Первенстве России по ушу-саньда, которое состоялось в Москве. Как сообщает ИА «Высота 102», в числе первых, кто поблагодарил юного борца за высокие достижения, оказалась депутат Государственной думы от Волгоградской области Анна Кувычко. Она пригласила школьника на экскурсию в нижнюю палату парламента страны, побеседовала с ним и ответила на все интересующие вопросы.
Давид Арутюнян уже несколько лет занимается у волгоградского тренера Насыра Гусейнова. Благодаря своим способностям, усердию и помощи наставника ранее спортсмен стал победителем Первенства мира по боевому самбо. В этом году парень взял серебро на всероссийских соревнованиях по ММА среди юношей 14-15 лет.
«Давид – целеустремленный молодой человек, с твёрдым характером и огромной силой воли. Я вместе с земляками всей душой за него болела! Желаю новых побед и титулов в его очень мужском виде спорта!», - отметила Анна Кувычко.
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