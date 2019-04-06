Спорт

Юного титулованного самбиста из Волгограда тепло встретили в Госдуме

Спорт 06.04.2019 15:19
200 0
06.04.2019 15:19


14-летний волгоградец Давид Арутюнян принимает поздравления с победой на Первенстве России по ушу-саньда, которое состоялось в Москве. Как сообщает ИА «Высота 102», в числе первых, кто поблагодарил юного борца за высокие достижения, оказалась депутат Государственной думы от Волгоградской области Анна Кувычко. Она пригласила школьника на экскурсию в нижнюю палату парламента страны, побеседовала с ним и ответила на все интересующие вопросы.



Давид Арутюнян уже несколько лет занимается у волгоградского тренера Насыра Гусейнова. Благодаря своим способностям, усердию и помощи наставника ранее спортсмен стал победителем Первенства мира по боевому самбо. В этом году парень взял серебро на всероссийских соревнованиях по ММА среди юношей 14-15 лет.
«Давид – целеустремленный молодой человек, с твёрдым характером и огромной силой воли. Я вместе с земляками всей душой за него болела! Желаю новых побед и титулов в его очень мужском виде спорта!», - отметила Анна Кувычко.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Волгоградский “Ротор” в Санкт-Петербурге обыграл “Зенит-2” - 1:0
30.03.2019 14:52
5023 12
Волгоградский "Ротор" прервал безвыигрышную серию победой над "Химками" - 1:0
17.03.2019 15:52
3674 0
Волгоградец стал претендентом на звание абсолютного чемпиона в шахматном многоборье
18.03.2019 04:46
2596 11
Спорт
03.04.2019 19:58
Спорт 03.04.2019 19:58
3916 3 Обсудить

0
Далее
Спорт
03.04.2019 12:46
Спорт 03.04.2019 12:46
731 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
30.03.2019 14:52
Спорт 30.03.2019 14:52
5023 12 Обсудить

0
Далее
Спорт
27.03.2019 12:59
Спорт 27.03.2019 12:59
3748 3 Обсудить

0
Далее
Спорт
26.03.2019 18:08
Спорт 26.03.2019 18:08
3035 16 Обсудить

0
Далее
Спорт
24.03.2019 15:52
Спорт 24.03.2019 15:52
4051 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
24.03.2019 15:18
Спорт 24.03.2019 15:18
827 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
23.03.2019 12:34
Спорт 23.03.2019 12:34
2275 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
21.03.2019 11:12
Спорт 21.03.2019 11:12
3408 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
18.03.2019 12:38
Спорт 18.03.2019 12:38
23246 1 Обсудить

0
Далее
Спорт
18.03.2019 04:46
Спорт 18.03.2019 04:46
2596 11 Обсудить

0
Далее
Спорт
17.03.2019 15:52
Спорт 17.03.2019 15:52
3674 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
17.03.2019 15:34
Спорт 17.03.2019 15:34
942 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
17.03.2019 11:37
Спорт 17.03.2019 11:37
3724 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
15.03.2019 16:09
Спорт 15.03.2019 16:09
7475 16 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:19
Юного титулованного самбиста из Волгограда тепло встретили в ГосдумеСмотреть фотографии
13:02
Мировая звезда LP сотворила невозможное на сцене Волгоградского ЦКЗ (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
12:45
Под Волгоградом ликвидируют вспышку бруцеллезаСмотреть фотографии
11:36
В Центральном районе Волгограда провели субботник без «комсомольского задора»Смотреть фотографии
11:09
Рунет 2018: показатели растут, но дефицит кадров остаетсяСмотреть фотографии
10:49
В Волгограде увековечили память «отца» международного театрального фестиваляСмотреть фотографии
09:59
В Волгограде после выборов в гордуму сменили трех председателей ТИКСмотреть фотографии
07:22
Под Волгоградом из-за повреждения водоспускной трубы размыло плотинуСмотреть фотографии
05:55
В Волгограде появилась мировая продукция на основе антивозрастных технологийСмотреть фотографии
22:17
В Волжском подросток-велосипедист попал под машинуСмотреть фотографии
21:20
В Волгограде всемирно известный спортсмен провел мастер-класс для слабослышащих детейСмотреть фотографииCмотреть видео
21:15
Бытовки волгоградского завода «Красный Октябрь» обретают цивилизованный видСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102»ТВ: Власти назвали волгоградские аварийные дома - счастливчики Смотреть фотографииCмотреть видео
18:01
В Волгоград эвакуировали обгоревшего на пожаре ребенкаСмотреть фотографии
17:22
В Волгограде облсуд снова оправдал экс-директора благотворительного фонда Дениса Землянского Смотреть фотографии
16:11
В Волгограде завхоз ограбил собственный офисСмотреть фотографии
15:52
Волгоградцы потрудились на высадке лип около храмаСмотреть фотографии
15:48
В Волгограде вынесли приговор несостоявшимся "революционерам"Смотреть фотографии
15:24
Волгоградцу грозит срок за "компромат" на полицейскогоСмотреть фотографии
14:58
В тюрьму без чина: в Волгограде подтвердили приговор экс-прокурору Среднеахтубинского района Смотреть фотографии
14:44
В Волгограде полицейские выявили два десятка маршрутчиков-нарушителейСмотреть фотографии
14:27
«МегаФон» стал лучшей телекоммуникационной компанией для старта карьерыСмотреть фотографии
14:11
В Волгограде пережившим ужасы жизни в аварийных общежитиях дадут новые квартирыСмотреть фотографии
13:41
Первый в Волгограде фестиваль постной кухни поразил гостей буйством красок и вкуса (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
12:52
Бизнесмена из Волгограда будут судить за оставленные за рубежом полмиллиарда рублейСмотреть фотографии
11:56
Начальник почты в Волгоградской области похитила крупную сумму на афере с «мертвыми душами»Смотреть фотографии
11:38
В Волгограде строители нахалтурили при благоустройстве двораСмотреть фотографии
10:54
Под Волгоградом женщина-водитель довезла сбитого ребенка домой и уехала
10:40
Пожилых жителей Волгоградской области бесплатно довезут до больницСмотреть фотографии
10:25
В Волгограде бизнесвумен будут судить за спрятанные миллионы от продажи коровСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 