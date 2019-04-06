Здравоохранение

В Волгограде появилась мировая продукция на основе антивозрастных технологий

Здравоохранение 06.04.2019 05:55 Реклама
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06.04.2019 05:55


Официальный дилер компании «Пептиды» (ранее – «Научно-производственный центр ревитализации и здоровья») в Волгограде предлагает познакомится с достижениями передовой отечественной наномедицины, использование которых позволит быть активным долгие годы.
Как сообщили ИА «Высота 102» в представительстве, компания «Пептиды» является флагманом в области антивозрастных технологий, пептидной и непептидной биорегуляции. На сегодняшний день продукция представлена во многих странах мира, открыто более 600 представительств. В ее арсенале более 300 препаратов*, не имеющих аналогов, как в России, так и за ее пределами.
«Уникальные средства на основе пептидов Хавинсона В. Х. способны запустить процессы омоложения на всех уровнях. В его основе лежит концепция активного долголетия, которая предполагает своевременное, комплексное, безопасное и эффективное воздействие на организм с целью замедления процессов старения и достижения активного долголетия, — поясняет руководитель дилерского центра в Волгограде Алексей Бельский. — Специалисты научного отдела компании «Пептиды» предлагают заниматься не устранением последствий старения, а предупреждать появление возрастных изменений. Современные программы обследования позволяют выявить склонность к той или иной болезни на генетическом уровне, а инновационные программы биоревитализации — обратить вспять процессы старения, провести омоложение на клеточном уровне, восстановить механизмы регуляции работы всех органов и систем».

На фото Руководитель дилерского центра в Волгограде, специалист по пептидной биорегуляции Алексей Сергеевич Бельский.

Адрес официального дилера ул. Ангарская 15 г. 3 этаж офис 24. Телефон +7 (917) 846-55-55. Сайт peptide-russia.ru
По словам А. Бельского в приемной можно познакомиться с реальными возможностями российской науки по восстановлению жизненно важных органов и систем лиц любого возраста.

* БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

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