Происшествия

Начальница почты в Волгоградской области похитила крупную сумму на афере с «мертвыми душами»

Происшествия 05.04.2019 11:56
4112 6
05.04.2019 11:56


Уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге возбуждено в отношении начальника филиала государственного учреждения "Почта России" одного из районов Волгоградской области. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. 
По данным следствия, начиная с весны 2014 года и на протяжении пяти лет подозреваемая систематически давала указания работникам кадровой службы своего филиала об издании приказов о приеме на работу определенных лиц и последующем внесении ложных сведений в табели учета рабочего времени. На основании указанных фиктивных документов областным управлением федеральной почтовой связи "мертвым душам" начислялась заработная плата, которую подозреваемая присваивала себе. Установлено, что в результате преступных действий "Почте России" был причинен ущерб на сумму около 750 тысяч рублей.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные УФСБ России по Волгоградской области.  
В настоящее время проводится расследование. Свою вину в содеянном подозреваемая не признает.  

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В центре Волгограда из-под земли забил “гейзер” (ВИДЕО)
30.03.2019 19:24
24333 0
Как в Волгограде задерживали участников перестрелки во Фролово (ВИДЕО)
11.03.2019 13:01
25588 32
В Волгограде "маршрутка-призрак" влетела под грузовик, пострадали три человека (ФОТО)
02.04.2019 11:44
15314 11
Происшествия
05.04.2019 10:54
Происшествия 05.04.2019 10:54
3363 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.04.2019 09:39
Происшествия 05.04.2019 09:39
710 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.04.2019 20:48
Происшествия 04.04.2019 20:48
3679 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.04.2019 14:02
Происшествия 04.04.2019 14:02
4192 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.04.2019 13:52
Происшествия 04.04.2019 13:52
11892 10 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.04.2019 10:25
Происшествия 04.04.2019 10:25
5274 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.04.2019 18:10
Происшествия 03.04.2019 18:10
11427 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.04.2019 14:12
Происшествия 03.04.2019 14:12
8983 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.04.2019 13:33
Происшествия 03.04.2019 13:33
5233 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.04.2019 12:17
Происшествия 03.04.2019 12:17
478 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.04.2019 10:57
Происшествия 03.04.2019 10:57
6558 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.04.2019 10:06
Происшествия 03.04.2019 10:06
4403 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.04.2019 21:09
Происшествия 02.04.2019 21:09
4933 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.04.2019 17:12
Происшествия 02.04.2019 17:12
4036 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.04.2019 15:43
Происшествия 02.04.2019 15:43
2177 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:58
В тюрьму без чина: в Волгограде подтвердили приговор экс-прокурору Среднеахтубинского района Смотреть фотографии
14:44
В Волгограде полицейские выявили два десятка маршрутчиков-нарушителейСмотреть фотографии
14:27
«МегаФон» стал лучшей телекоммуникационной компанией для старта карьерыСмотреть фотографии
14:11
В Волгограде пережившим ужасы жизни в аварийных общежитиях дадут новые квартирыСмотреть фотографии
13:41
Первый в Волгограде фестиваль постной кухни поразил гостей буйством красок и вкуса (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
13:21
Мгновенные переводы Сбербанка вышли в СНГ и ближнее зарубежьеСмотреть фотографии
12:52
Бизнесмена из Волгограда будут судить за оставленные за рубежом полмиллиарда рублейСмотреть фотографии
11:56
Начальница почты в Волгоградской области похитила крупную сумму на афере с «мертвыми душами»Смотреть фотографии
11:38
В Волгограде строители нахалтурили при благоустройстве двораСмотреть фотографии
11:18
В Волгограде девяти мигрантам-нарушителям купят билеты на родинуСмотреть фотографии
10:54
Под Волгоградом женщина-водитель довезла сбитого ребенка домой и уехала
10:40
Пожилых жителей Волгоградской области бесплатно довезут до больницСмотреть фотографии
10:25
В Волгограде бизнесвумен будут судить за спрятанные миллионы от продажи коровСмотреть фотографии
09:39
Ребенок и женщина пострадали в огне в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:01
Комплексную защиту урожая обеспечат комбинированные протравителиСмотреть фотографии
05:11
В Мемориальный парк Мамаева кургана в Волгограде «идет» благоустройствоСмотреть фотографии
20:48
В Волгограде трамвай сошёл с рельсовСмотреть фотографии
20:23
«Высота 102»ТВ: Поставлена точка в деле о «кирпичной» афере с домами для переселенцев под Волгоградом Смотреть фотографииCмотреть видео
17:57
УФАС уличило комитет сельского хозяйства Волгоградской области в «мутных» конкурсахСмотреть фотографии
16:35
В Волгоградской области прокуратура нашла массу нарушений в работе судебных приставовСмотреть фотографии
16:08
В Волгограде за кооператив беглого экс-депутата Госдумы взялись следователиСмотреть фотографии
15:44
«Ростелеком» начал трансляцию уникального телеканалаСмотреть фотографии
15:11
Суд в Волгограде «скорректировал» приговор экс-чиновнику Средней Ахтубы за взятку кирпичомСмотреть фотографии
15:01
Аудиторы Счетной палаты РФ проверят администрацию Волгоградской области Смотреть фотографии
14:16
Стартовал юбилейный конкурс компании «ЛУКОЙЛ»Смотреть фотографии
14:02
В центре Волгограда неизвестный шутник «поджег» трамвайСмотреть фотографии
13:52
Пьяный лихач сбил девочку на переходе у школы в центре Волгограда (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
13:36
В Волгограде избрали нового ректора опорного вуза регионаСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде нерадивый отец за «игру в прятки» с приставами получил судимостьСмотреть фотографии
11:48
За убийство двух косуль охотник из Волгограда ответил по законуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 