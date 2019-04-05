Начальница почты в Волгоградской области похитила крупную сумму на афере с «мертвыми душами»

Происшествия 05.04.2019 11:56
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05.04.2019 11:56
Уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге возбуждено в отношении начальника филиала государственного учреждения "Почта России" одного из районов Волгоградской области. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
По данным следствия, начиная с весны 2014 года и на протяжении пяти лет подозреваемая систематически давала указания работникам кадровой службы своего филиала об издании приказов о приеме на работу определенных лиц и последующем внесении ложных сведений в табели учета рабочего времени. На основании указанных фиктивных документов областным управлением федеральной почтовой связи "мертвым душам" начислялась заработная плата, которую подозреваемая присваивала себе. Установлено, что в результате преступных действий "Почте России" был причинен ущерб на сумму около 750 тысяч рублей.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные УФСБ России по Волгоградской области.
В настоящее время проводится расследование. Свою вину в содеянном подозреваемая не признает.
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