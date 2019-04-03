Мусорному полигону "Комус" под Волгоградом светит банкротство





Признать ООО "Комус" банкротом требует межрайонная ИФНС России №8 по Волгоградской области из-за долга по налогам. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на документы Арбитражного суда Волгоградской области, по иску налоговой возбуждено производство. На ближайшем заседании, которое назначено на середину апреля, заявитель должен представить суду сведения о движении денежных средств должника за последние 12 месяцев. В свою очередь от ООО "Комус" ждут отзыв на заявление в порядке ст. 47 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", учредительные документы, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с расшифровкой активов, дебиторской задолженности, сведения о представителе учредителей, сведения о наличии или отсутствии имущества, доказательства оплаты долга. Ассоциация арбитражных управляющих "Сибирский центр экспертов антикризисного управления" должна представить суду кандидатуру арбитражного управляющего.

По сведениям "Высоты 102", ИФНС требует с ООО "Комус" уплаты налогов в сумме 57 миллионов рублей. Бывший директор общества подозревается в налоговых махинациях и находится под домашним арестом.

Отметим, что на полигон "Комус", расположенный в Светлоярском районе, свозятся все отходы с Кировского и Красноармейского районов Волгограда.



