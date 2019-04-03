Губернатор проверил «пульс» волгоградского кардиоцентра

Здравоохранение 03.04.2019 11:13
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03.04.2019 11:13
Повышение качества первичной диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, работы первичного поликлинического звена – такие задачи обозначил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который провел совещание по развитию региональной кардиологической службы. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона внес коррективы в свой визит и направился не на обход кабинетов для оказания специализированной помощи и для общения с руководством учреждения, а прямиком проследовал в поликлинику, где пообщался с пациентами. Первое, что удивило губернатора Волгоградской области, это отсутствие очередей и в регистратуре, и к кабинетам врачей. «Почему так мало людей? Разогнали, что ли?», - задал он вопрос главному врачу волгоградского кардиоцентра Виталию Иваненко. Все оказалось гораздо проще – в кардиоцентре организована предварительная запись к специалистам, время ожидания в виртуальной очереди – около двух недель. На самом деле, как выяснилось, попасть на консультацию к врачам можно еще раньше. Пациенты поликлиники, в том числе и те, кто приехал сюда впервые, признались, что довольны организацией работы в этом медучреждении.
Вопросы улучшения оказания кардиологической помощи губернатор Волгоградской области обсудил со специалистами, подчеркнув необходимость охвата и качества диспансерного наблюдения населения региона. Эта сфера регионального здравоохранения, как и вопросы совершенствования оказания онкопомощи, повышения качества медпомощи материнству и детству, является приоритетной составляющей нацпроектов. Сегодня на территории Волгоградской области функционируют два региональных сосудистых центра на базе кардиоцентра и больницы №25, которые в этом году перешли на круглосуточный режим работы. Также помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями оказывается на базе 11 первичных сосудистых отделений, расположенных в Волгограде, Волжском, Камышине, Урюпинске и Михайловке.
Глава региона в своем выступлении отдельно отметил роль создаваемых сейчас на территории Волгоградской области центров амбулаторной онкопомощи, которые в дальнейшем должны стать в том числе и центрами ранней диагностики и выявления сердечно-сосудистых заболеваний. Всего же в регионе до 2020 года планируется открыть еще два региональных сосудистых центра, оказывающих высокотехнологичную помощь, в том числе по нейрохирургии, кардиологии и неврологии. Такие центры будут открыты в Волжской городской клинической больнице имени Фишера и в Волгоградской областной больнице №1. Особое внимание будет уделено дооснащению региональных сосудистых центров и первичных отделений современных оборудованием. Так, в 2019 году запланировано приобретение реабилитационного оборудования, компьютерного томографа, аппаратов ИВЛ, УЗИ для больницы имени Фишера, для городской больницы Камышина, Михайловской и Урюпинской ЦРБ.
В следующем году новые аппараты поступят в волгоградскую областную больницу №1, волжскую больницу имени Фишера, волгоградские больницы №15 и №4, в медучреждения Камышина, Михайловки и Урюпинска.
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