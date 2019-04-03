Происшествия

Под Волгоградом лобовое ДТП унесло жизни двух человек

Происшествия 03.04.2019 10:06
2093 3
03.04.2019 10:06


Трагедия произошла минувшим вечером на дороге в Городищенском районе. Как сегодня сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, около 18:30 на 41 километре трассы “Волгоград-Каменск-Шахтинский” столкнулись “Chevrolet Aveo” и “Peugeot 308”. По предварительной информации, 47-летний водитель “Chevrolet” выехал на встречную полосу и врезался в “Peugeot”. При столкновении смертельные травмы получил он сам и его 25-летняя спутница. В аварии также пострадал 35-летний водитель французской иномарки. Мужчина госпитализирован. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В центре Волгограда из-под земли забил “гейзер” (ВИДЕО)
30.03.2019 19:24
24213 0
Как в Волгограде задерживали участников перестрелки во Фролово (ВИДЕО)
11.03.2019 13:01
25511 32
В Волгограде "маршрутка-призрак" влетела под грузовик, пострадали три человека (ФОТО)
02.04.2019 11:44
14484 11
Происшествия
03.04.2019 10:57
Происшествия 03.04.2019 10:57
1202 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.04.2019 21:09
Происшествия 02.04.2019 21:09
3401 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.04.2019 17:12
Происшествия 02.04.2019 17:12
3830 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.04.2019 15:43
Происшествия 02.04.2019 15:43
1825 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.04.2019 15:07
Происшествия 02.04.2019 15:07
11875 45 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.04.2019 11:44
Происшествия 02.04.2019 11:44
14484 11 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.04.2019 10:22
Происшествия 02.04.2019 10:22
4285 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.04.2019 08:23
Происшествия 02.04.2019 08:23
7722 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
01.04.2019 23:34
Происшествия 01.04.2019 23:34
4246 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
01.04.2019 21:44
Происшествия 01.04.2019 21:44
4183 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
01.04.2019 17:15
Происшествия 01.04.2019 17:15
1736 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
01.04.2019 16:55
Происшествия 01.04.2019 16:55
992 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
01.04.2019 15:27
Происшествия 01.04.2019 15:27
4038 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
01.04.2019 14:26
Происшествия 01.04.2019 14:26
701 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
01.04.2019 11:46
Происшествия 01.04.2019 11:46
1093 14 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:06
Сбербанк запустил бесплатную услугу сурдоперевода в отделениях по всей РоссииСмотреть фотографии
11:56
В Советском районе Волгограда планируют открыть базу МЧССмотреть фотографии
11:53
В Волгограде вдове погибшего в Сирии военного пришлось добиваться соцвыплат в суде
11:13
Губернатор проверил «пульс» волгоградского кардиоцентра Смотреть фотографииCмотреть видео
10:57
В Волгограде удирая от полиции пьяный мотоциклист потерял пассажираСмотреть фотографииCмотреть видео
10:06
Под Волгоградом лобовое ДТП унесло жизни двух человек Смотреть фотографии
09:49
В Волгограде многодетный контрактник из Санкт-Петербурга получил соцподдержку через судСмотреть фотографии
09:39
В Волгограде охранные зоны рек Пионерка и Ельшанка нанесут на картыСмотреть фотографии
09:17
Под Волгоградом нашли подростков-«потеряшек»Смотреть фотографии
07:41
В Волгограде покрашенные наспех к ЧМ-2018 фасады домов облезают и крошатся Смотреть фотографии
21:09
В Волгограде черная «Лада Приора» сбила 12-летнюю девочкуСмотреть фотографии
21:09
«Высота 102»ТВ: В Волгограде маршрутка-фантом едва не угробила пассажиров Смотреть фотографииCмотреть видео
18:25
В Волгограде проверяют на прочность ливневые решетки из пластикаСмотреть фотографии
17:28
В Волгоградской области лже-мебельщик оставил клиентов без денег и дверейСмотреть фотографии
17:12
Экс-начальника грузового терминала в Волжском подозревают в получении взятокСмотреть фотографии
15:43
В Волгограде дед едва не зарезал внука из-за беспорядка в квартиреСмотреть фотографии
15:36
Депутаты Волгоградской облдумы отчитались о доходахСмотреть фотографии
15:23
В Волгограде в ДТП с "маршруткой-призраком" всплывают новые подробностиСмотреть фотографии
15:07
В Волгограде массово воруют зеленые насаждения на склонах поймы реки ЦарицыСмотреть фотографии
14:13
С жителей Волгоградской области взяли двойную оплату за вывоз мусора Смотреть фотографии
13:19
Житель Волгограда из-за парковки у подъезда пытался сжечь чужую иномаркуСмотреть фотографии
12:52
В центре Волгограда перекопали обновленный сквер ПушкинаСмотреть фотографии
12:22
В Волгограде верхнюю террасу набережной обещают открыть к майским праздникамСмотреть фотографии
12:18
В Волгограде житель Санкт-Петербурга стал преступником ради билета домойСмотреть фотографии
11:44
В Волгограде "маршрутка-призрак" влетела под грузовик, пострадали три человека (ФОТО)Смотреть фотографии
10:26
Смертельная охота за металлом: погибшие в Волгограде рабочие пытались вытащить трубуСмотреть фотографии
10:22
В центре Волгограда три человека пострадали в ДТП из-за упрямства водителяСмотреть фотографии
10:12
В Волгограде подтвердили приговор погоревшей на взятках завкафедрой университета в ВолжскомСмотреть фотографии
10:11
Два купола готовы для установки на собор Александра Невского в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:45
В Волгоградской области гендиректора птицефабрики будут судить за «прятки» с налоговойСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 