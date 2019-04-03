Под Волгоградом лобовое ДТП унесло жизни двух человек

Происшествия 03.04.2019 10:06
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03.04.2019 10:06
Трагедия произошла минувшим вечером на дороге в Городищенском районе. Как сегодня сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, около 18:30 на 41 километре трассы “Волгоград-Каменск-Шахтинский” столкнулись “Chevrolet Aveo” и “Peugeot 308”. По предварительной информации, 47-летний водитель “Chevrolet” выехал на встречную полосу и врезался в “Peugeot”. При столкновении смертельные травмы получил он сам и его 25-летняя спутница. В аварии также пострадал 35-летний водитель французской иномарки. Мужчина госпитализирован.
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