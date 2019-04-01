При столкновении двух иномарок в Волжском пострадал 82-летний водитель

Происшествия 01.04.2019 16:55
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01.04.2019 16:55
Сегодня днем при столкновении двух иномарок у парка культуры и отдыха в Волжском пострадал пожилой мужчина. Как рассказал ИА “Высота 102” старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД Волжского Алексей Клинков, авария произошла на пересечении улиц имени Александрова и генерала Карбышева. Там около 16:10 столкнулись “Škoda Fabia” и “Volkswagen Tiguan”. В ДТП получил травмы 82-летний водитель “Škoda”. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу №1. Обстоятельства происшествия выясняются.
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