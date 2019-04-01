В Волгограде жители обеспокоены судьбой водоема с утками

Экология 01.04.2019 16:47
3748 8
01.04.2019 16:47
Судьба естественного водоема рядом с домами по бульвару 30-летия Победы крайне волнует жителей волгоградского микрорайона «Семь ветров». Как сообщает ИА «Высота 102», в редакцию поступили несколько обращения от горожан, которые выразили готовность оказать посильную помощь городским властям в расчистке и благоустройстве территории вокруг пруда.
«В 90-годы здесь был пляж, дети купались и загорали, катались на катамаранах. Это было всеми любимое место отдыха. Здесь родники бьют, утки плавают, но все идет к тому, что водоем будет окончательно загрязнен или засыпан», - выражают беспокойство жители Дзержинского района. На сегодняшний день небольшой пруд, расположенный рядом с автозаправкой и стройплощадками, где идет возведение многоэтажек, производит удручающее впечатление - мусор, кучи гниющего скошенного камыша, грязная вода.
Тем не менее, здесь действительно плавают утки - замечены несколько селезней и подросшие утята. ИА «Высота 102» сделало запрос в администрацию Волгограда с просьбой прояснить дальнейшую судьбу водоема. Ответ ожидается.
Реклама
Популярное по теме
11.03.2019 17:19
17495 7
11.03.2019 11:22
8473 11
12.03.2019 16:30
9323 5
В Волгограде поймали одного из виновников образования гигантской свалки строительных отходов01.04.2019 19:31
В Волгоградской области установили искусственные гнезда для белых аистов01.04.2019 12:44
На предприятиях «ЕвроХима» принципы национального проекта «Экология» реализуются уже сейчас01.04.2019 10:26
В Волгоградской области ликвидируют еще одну грандиозную свалку30.03.2019 15:31
Мамаев курган и «Волгоград Арена» на час погрузятся в темноту30.03.2019 13:14
Волгоградскому бизнесу пригрозили штрафами за отсутствие договоров с мусорным регоператором29.03.2019 10:03
В рабочем поселке под Волгоградом «деревья прокляли» людей с бензопилами28.03.2019 08:39
В Волгограде ликвидируют стихийную свалку около моста через Волгу27.03.2019 15:53
В парки Волгограда высадился "десант" лесорубов27.03.2019 11:18
В Волгоградской области с 1 апреля горящие костры окажутся под запретом27.03.2019 10:36
С земли и неба: в Волгоградской области будут спасать 10 тысяч гектаров леса25.03.2019 20:29
В Волгоградской области обследуют состояние 4000 га леса23.03.2019 09:41
Строительство ливневок обошлось бюджету Волжского почти в 5 млн рублей21.03.2019 09:18
«Что нам ветер, что нам зной»: около 100 саженцев крымской сосны посадили в центре Волгограда18.03.2019 13:21
Жители Волгограда просят власти вытащить их из болота17.03.2019 14:00
Реклама