Экология

В Волгограде жители обеспокоены судьбой водоема с утками

Экология 01.04.2019 16:47
3748 8
01.04.2019 16:47


Судьба естественного водоема рядом с домами по бульвару 30-летия Победы крайне волнует жителей волгоградского микрорайона «Семь ветров». Как сообщает ИА «Высота 102», в редакцию поступили несколько обращения от горожан, которые выразили готовность оказать посильную помощь городским властям в расчистке и благоустройстве территории вокруг пруда. 

«В 90-годы здесь был пляж, дети купались и загорали, катались на катамаранах. Это было всеми любимое место отдыха. Здесь родники бьют, утки плавают, но все идет к тому, что водоем будет окончательно загрязнен или засыпан», - выражают беспокойство жители Дзержинского района. На сегодняшний день небольшой пруд, расположенный рядом с автозаправкой и стройплощадками, где идет возведение многоэтажек, производит удручающее впечатление - мусор, кучи гниющего скошенного камыша, грязная вода. 

Тем не менее, здесь действительно плавают утки - замечены несколько селезней и подросшие утята. ИА «Высота 102» сделало запрос в администрацию Волгограда с просьбой прояснить дальнейшую судьбу водоема. Ответ ожидается.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В Жирновске Волгоградской области образовалась новая свалка под носом у регоператора
11.03.2019 17:19
17495 7
В Волгоградской области введен режим повышенной готовности к паводку
11.03.2019 11:22
8473 11
На севере Волгоградской области посевам озимых угрожают сугробы
12.03.2019 16:30
9323 5
Экология
01.04.2019 19:31
Экология 01.04.2019 19:31
613 Обсудить

0
Далее
Экология
01.04.2019 12:44
Экология 01.04.2019 12:44
586 5 Обсудить

0
Далее
Экология
01.04.2019 10:26
Экология 01.04.2019 10:26
452 0 Обсудить

0
Далее
Экология
30.03.2019 15:31
Экология 30.03.2019 15:31
3426 0 Обсудить

0
Далее
Экология
30.03.2019 13:14
Экология 30.03.2019 13:14
1645 0 Обсудить

0
Далее
Экология
29.03.2019 10:03
Экология 29.03.2019 10:03
10283 15 Обсудить

0
Далее
Экология
28.03.2019 08:39
Экология 28.03.2019 08:39
5917 27 Обсудить

0
Далее
Экология
27.03.2019 15:53
Экология 27.03.2019 15:53
1267 2 Обсудить

0
Далее
Экология
27.03.2019 11:18
Экология 27.03.2019 11:18
5853 12 Обсудить

0
Далее
Экология
27.03.2019 10:36
Экология 27.03.2019 10:36
5866 9 Обсудить

0
Далее
Экология
25.03.2019 20:29
Экология 25.03.2019 20:29
1116 0 Обсудить

0
Далее
Экология
23.03.2019 09:41
Экология 23.03.2019 09:41
1372 0 Обсудить

0
Далее
Экология
21.03.2019 09:18
Экология 21.03.2019 09:18
1395 4 Обсудить

0
Далее
Экология
18.03.2019 13:21
Экология 18.03.2019 13:21
7561 43 Обсудить

0
Далее
Экология
17.03.2019 14:00
Экология 17.03.2019 14:00
1886 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

19:31
В Волгограде поймали одного из виновников образования гигантской свалки строительных отходовСмотреть фотографииCмотреть видео
17:40
Ванна вместо унитаза: нехорошая квартира в Волжском держит в страхе всех жильцовСмотреть фотографии
17:15
Автомобиль улетел в кювет у Волжской ГЭС, есть пострадавшийСмотреть фотографии
16:55
При столкновении двух иномарок в Волжском пострадал 82-летний водительСмотреть фотографии
16:47
В Волгограде жители обеспокоены судьбой водоема с уткамиСмотреть фотографии
16:30
Первые «автопоезда» здоровья пошли в глубинку Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:52
Волгоградское УФАС рассудило неординарный спор энергетиковСмотреть фотографии
15:27
Третью Продольную в Волгограде окутал дым от ландшафтного пожара (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:32
В Волгограде за мошенничество будут судить застройщика многоквартирных домовСмотреть фотографии
14:26
Под Волгоградом трудились 17 нелегальных овощеводов-иностранцевСмотреть фотографии
14:13
«Неужели не заслужили?»: в Волгограде позорно рушится федеральный памятник защитникам Сталинграда Смотреть фотографииCмотреть видео
13:21
Под Волгоградом суд признал законным повторное задержание подозреваемого в педофилии маршруточникаСмотреть фотографии
12:44
В Волгоградской области установили искусственные гнезда для белых аистовСмотреть фотографии
12:28
Мэрия Волгограда назвала причину провала брусчатки на улице Порт-СаидаСмотреть фотографии
11:46
В Волгоградской области два лесоруба уничтожали деревья ради обогрева жилищаСмотреть фотографии
10:26
На предприятиях «ЕвроХима» принципы национального проекта «Экология» реализуются уже сейчасСмотреть фотографии
10:26
Под Волгоградом подозреваемый в изнасиловании школьницы водитель маршрутки хочет на свободу (Эксклюзивное ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:03
Дорожники поработали на территории волжской больницы после "взбучки" губернатораСмотреть фотографии
09:10
Забрала, чтобы мучить: в Волгограде мать будут судить за издевательства над 2-летним сыномСмотреть фотографии
18:22
«Всех посадить»: в Волгоградской области переселенцы из аварийного жилья расплачиваются за коррупцию чиновников Смотреть фотографииCмотреть видео
17:32
Отдыхающих волгоградцев не напугал снаряд на берегу Волги
17:25
Музыкант из Волгоградской области продолжает трехвековую семейную династиюСмотреть фотографииCмотреть видео
16:36
«Нас обманули»: волгоградцам не пересчитали плату за невывезенный мусор Смотреть фотографии
16:19
В Волгограде комсомольский рок-митинг собрал пару десятков человекСмотреть фотографии
16:03
В Дзержинском районе Волгограда вдребезги разбили лобовое стекло трамваяСмотреть фотографии
14:56
В Волгограде эвакуировали посетителей и персонал в ТРК “Акварель”
14:31
В Волгограде «Концессии теплоснабжения» штрафуют за недостаточно горячую водуСмотреть фотографии
12:15
В Волгоградской области сократилось финансирование массового спортаСмотреть фотографии
12:15
Специалисты «Ботаники» показали масштабность своего проекта с высотыСмотреть фотографии
10:46
В Волгоградской области пациенты боятся лечиться в разваливающейся больнице (ФОТОШОК)Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 