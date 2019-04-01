В Волгограде жители обеспокоены судьбой водоема с утками





Судьба естественного водоема рядом с домами по бульвару 30-летия Победы крайне волнует жителей волгоградского микрорайона «Семь ветров». Как сообщает ИА «Высота 102», в редакцию поступили несколько обращения от горожан, которые выразили готовность оказать посильную помощь городским властям в расчистке и благоустройстве территории вокруг пруда.





«В 90-годы здесь был пляж, дети купались и загорали, катались на катамаранах. Это было всеми любимое место отдыха. Здесь родники бьют, утки плавают, но все идет к тому, что водоем будет окончательно загрязнен или засыпан», - выражают беспокойство жители Дзержинского района. На сегодняшний день небольшой пруд, расположенный рядом с автозаправкой и стройплощадками, где идет возведение многоэтажек, производит удручающее впечатление - мусор, кучи гниющего скошенного камыша, грязная вода.





Тем не менее, здесь действительно плавают утки - замечены несколько селезней и подросшие утята. ИА «Высота 102» сделало запрос в администрацию Волгограда с просьбой прояснить дальнейшую судьбу водоема. Ответ ожидается.



