



Депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов сообщил о гибели бойца «Бессмертного Сталинграда» Руслана Галина. Он был командиром взвода и воевал под позывным «Строгий».

Руслан Галин – родом из Иркутска, работал охранником, а в 2022 году пошел защищать Родину. По словам Андрея Гимбатова, он был человеком, на которого можно положиться. В экстремальных ситуациях не поддавался панике, и эта уверенность передавалась боевым товарищам.



За годы службы заслужил уважение и авторитет сослуживцев и командиров. Руслан строил планы на будущее – в прошлом году в Донецке поступил в техникум. Но им не суждено было сбыться.

Воина похоронили на его родине в Иркутске.



Фото Андрей Гимбатов




