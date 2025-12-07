«Битва экстрасенсов» наладила жизнь лешмейкеру из Волгограда





На ТНТ накануне, 6 декабря, вышел очередной выпуск программы «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Съемки проходили в Волгограде, а героиней стала владелица салона красоты Азиза. Девушка работает лешмейкером - наращивает ресницы. Она жаловалась, что по какой-то причине не могла молиться. В такие моменты ее начинало так ломать, что она не в состоянии была вымолвить слова молитвы.

Разбираться, что же происходит с волгоградкой, приехала бригада экстрасенсов - Марьяна Романова, Олег Шепс Влад Чреватый. Все они на свой лад занимались с героиней – вместе рычали, вызывали духов и изгоняли бесов. Досталось и сожителю девушки, который якобы грубо обращался с Азизой.



В конечном итоге Азизу заподозрили в том, что она придумала историю со своей «одержимостью» и похвалили за хорошую актерскую игру. Все закончилось хэппи эндом – Азиза смогла, наконец, помолиться.



Напомним, в феврале этого года медиумы нагрянули в поселок Новый Рогачик Городищенского района. Тогда они выясняли, что происходит в квартире многодетной семьи, где поселился призрак умершего мальчика.



Скриншот видео Дилаурентис / tg.me



