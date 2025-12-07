Общество

«Битва экстрасенсов» наладила жизнь лешмейкеру из Волгограда

Общество 07.12.2025 11:51
0
07.12.2025 11:51


На ТНТ накануне, 6 декабря, вышел очередной выпуск программы «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Съемки проходили в Волгограде, а героиней стала владелица салона красоты Азиза. Девушка работает лешмейкером -  наращивает ресницы. Она жаловалась, что по какой-то причине не могла молиться. В такие моменты ее начинало так ломать, что она не в состоянии была  вымолвить слова молитвы.

Разбираться, что же происходит с волгоградкой, приехала бригада экстрасенсов - Марьяна Романова, Олег Шепс Влад Чреватый. Все они на свой лад занимались с героиней – вместе рычали, вызывали духов и изгоняли бесов. Досталось и сожителю девушки, который якобы грубо обращался с Азизой.

В конечном итоге Азизу заподозрили в том, что она придумала историю со своей «одержимостью» и похвалили за хорошую актерскую игру. Все закончилось хэппи эндом – Азиза смогла, наконец, помолиться.

Напомним, в феврале этого года медиумы нагрянули в поселок Новый Рогачик Городищенского района. Тогда они выясняли, что происходит в квартире многодетной семьи, где поселился призрак умершего  мальчика.

Скриншот видео Дилаурентис / tg.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.12.2025 11:51
Общество 07.12.2025 11:51
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2025 11:17
Общество 07.12.2025 11:17
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2025 10:39
Общество 07.12.2025 10:39
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2025 09:56
Общество 07.12.2025 09:56
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2025 08:51
Общество 07.12.2025 08:51
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2025 08:21
Общество 07.12.2025 08:21
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2025 08:05
Общество 07.12.2025 08:05
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2025 07:48
Общество 07.12.2025 07:48
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2025 07:26
Общество 07.12.2025 07:26
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2025 05:54
Общество 07.12.2025 05:54
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2025 23:07
Общество 06.12.2025 23:07
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2025 21:26
Общество 06.12.2025 21:26
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2025 20:57
Общество 06.12.2025 20:57
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2025 19:41
Общество 06.12.2025 19:41
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2025 18:26
Общество 06.12.2025 18:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:40
Под Волгоградом на пожарище нашли тело женщиныСмотреть фотографии
12:55
ЦБ проверит деятельность майнинговой фермы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:51
«Битва экстрасенсов» наладила жизнь лешмейкеру из ВолгоградаСмотреть фотографии
11:17
С бойцом «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Строгий» простились на его родинеСмотреть фотографии
10:39
Поток туристов в Волгградской области вырос до 1,9 млнСмотреть фотографии
10:17
Во дворе дома в Волгограде сбили 4-летнюю девочкуСмотреть фотографии
09:56
Под Волгоградом 6-й день разыскивают 17-летнюю волжанкуСмотреть фотографии
09:21
Банк вакансий тает в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:51
Два жителя из одного района Волгоградской области погибли на СВОСмотреть фотографии
08:21
Росавиация сняла запрет с волгоградского аэропортаСмотреть фотографии
08:05
Сильная магнитная буря угрожает волгоградцам 7 декабряСмотреть фотографии
07:48
В Волгоградской области спустя 9 часов отменили беспилотную опасностьСмотреть фотографии
07:26
Средства ПВО в Волгоградской области отбили ночную атаку 9 БПЛАСмотреть фотографии
06:24
Волгоградцев предупредили о наступлении «гонконгского» гриппаСмотреть фотографии
05:54
План «Ковер» сорвал вылет волгоградцев в ДубайСмотреть фотографии
23:07
Небо над Волгоградом закрыто для полетов из-за угрозы атаки БПЛАСмотреть фотографии
21:26
«Сами пока ничего не знаем»: в Волгограде эвакуировали ТРЦ «Акварель»Смотреть фотографииCмотреть видео
20:57
Малина, клубника и море цветов: волгоградцы в декабре фиксируют чудеса природыСмотреть фотографии
19:41
Новый штамп начнут проставлять в паспортах волгоградцев с 1 январяСмотреть фотографии
18:26
Штрафов не будет: в обладмине рассказали об ответственности бизнеса за отсутствие в штате ветеранов СВОСмотреть фотографии
17:58
Прокуратура вслед за РПН не нашла нарушений в работе майнинг-фермы волгоградского олигархаСмотреть фотографии
16:22
В Волгограде на площадке ЦПКиО открылась резиденция Деда МорозаСмотреть фотографии
15:07
В Волгограде 5 лет тюрьмы грозит курьеру за 4 кг пропавших раковСмотреть фотографии
14:01
"Хороший мастер может получать хоть 200 тысяч": в Волгограде рассказали об острой нехватке швейСмотреть фотографии
13:34
В Камышине 100-летний юбилей отмечает ветеран Екатерина ИвановаСмотреть фотографии
12:34
В Волгоградской области съезд ТПП региона продлил полномочия Ткаченко на пять летСмотреть фотографии
11:59
В Волгограде с инновациями обновляют коллектор на ул. КироваСмотреть фотографии
11:19
В волгоградский храм вернулась похищенная икона Иоанна ПредтечиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:53
Мизулина передаст жалобы волгоградцев на блокировку Roblox в РКНСмотреть фотографии
10:30
«Не нашлось лидера»: гандболистки «Динамо-Синары» в Волгограде проиграли «Черноморочке»Смотреть фотографии
 