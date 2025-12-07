Волгоградские УК и ТСЖ оштрафовали на 43 млн

371 постановление на общую сумму 43 млн рублей вынесено с начала 2025 года инспекцией государственного жилищного надзора Волгоградской области в отношении предприятий ЖКХ за нарушение жилищного законодательства. Только в ноябре было принято 34 документа о назначении административных наказаний в виде штрафа на общую сумму 3,8 млн рублей.
К ответственности привлекались УК, ТСЖ и ресурсоснабжающие организации.
Чаще всего организации нарушали лицензионные требования при управлении домами, правила содержания и ремонта домов. Жители также жаловались на качество обеспечения населения коммунальными услугами.