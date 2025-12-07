Поток туристов в Волгградской области вырос до 1,9 млн





В январе-ноябре 2025 года Волгоградская область приняла 1,9 млн гостей. Это на 9% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года.

По информации комитета экономической политики и туризма Волгоградской области, одной из причин роста количества посетивших регион туристов стало проведение значимых мероприятий. Например, в сентябре в регионе состоялся фестиваль #ТриЧетыре, в октябре —футбольный товарищеский матч между сборными России и Ирана.



В ноябре в Волгоградской области также прошли мероприятия, посвященные годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, ряд масштабных форумов и слетов. Свой вклад в увеличение турпотока внесли такие проекты, как «Вагон знаний», когда путешественники приезжают в город-герой на поезде организованными группами.



Напомним, как ранее сообщалось, к 2030 году турпоток планируют увеличить до 3 млн человек, к 2036 году — до 5,4 млн. В регионе функционируют многочисленные туристические маршруты. Волгоградская область также вошла в топ популярных ноябрьских маршрутов и в топ путешествий на зимних каникулах.



Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»



