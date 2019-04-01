В Волгограде за мошенничество будут судить застройщика многоквартирных домов

Уголовное дело генерального директора строительной фирмы, обвиняемого в мошенничестве при строительстве многоквартирных домов, направлено в суд. Об этом ИА “Высота 102” рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. По данным следствия, с 2013 по 2016 застройщик домов №1 и №2 по.Бульвару 30-летия Победы в Дзержинском районе обналичил огромные суммы. Потерпевшими признаны более 180 человек, причиненный им ущерб превысил 89 миллионов рублей.

Также, в 2013 год,у мужчина, чтобы соответствовать требованиям упрощенной системы налогообложения, разделил штат сотрудников между своей компанией и аффилированной структурой. За счет подтасовок в налоговых 45 миллионов рублей налога на добавленную стоимость.

С февраля по сентябрь 2016 года он не платил зарплату электромонтеру. Долг перед сотрудником превысил 170 тысяч рублей. Сейчас мужчина полностью получил свою зарплату. Руководителя фирмы обвиняют также и в мошенничестве при продаже квартиры, которая находилась в залоге у банка. Позже покупатель не смог оформить право собственности на жилплощадь. Его ущерб превысил 3,6 млн рублей. Свою вину бизнесмен не признает.

Как уточнила информагентству старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник речь идет о ЗАО “Строительная компания “Волго-строй-инвест”. По предварительным данным, полученным ИА “Высота 102” из достоверных источников, обвиняемого зовут Игорь Монин.

Расследованием уголовного дела занимались следователи СУ СК России по Волгоградской области. Оперативное сопровождение расследования осуществлялось силами УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области.



