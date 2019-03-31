Происшествия

В Дзержинском районе Волгограда вдребезги разбили лобовое стекло трамвая

Происшествия 31.03.2019 16:03
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31.03.2019 16:03


В Дзержинском районе Волгограда на улице Ангарской из-за происшествия на путях временно укорочено движение трамвая №2. Как сообщает ИА «Высота 102», в лобовое стекло вагона попал большой камень, который отлетел от  проезжавшего мимо автомобиля.  Никто из пассажиров не пострадал. Инцидент произошел между остановками «Завод «Ахтуба» и «Школа №82». Как пояснили информагентству в мэрии, маршрут «двойки» временно работает по укороченному маршруту – «Детский центр – вагонное депо». На месте работают сотрудники ГИБДД.
Фото: vk.com

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