В Волгограде на мосту через Волгу сгорела легковая машина

Происшествия 29.03.2019 20:15
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29.03.2019 20:15
Легковая машина загорелась сегодня вечером на мосту через Волгу. Как рассказали ИА "Высота 102" в региональном главке МЧС, сообщение о возгорании поступило в 19:46. На место оперативно прибыли расчеты пожарно-спасательной части №3. Оказалось, что пламя охватило "ВАЗ 2114". К счастью, от огня никто не пострадал. Пожар потушили за несколько минут. Причины возгорания выясняются.
Фото:Алексей Клочков
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