В Волгограде судят бизнесмена за расправу над конкурентом 16 лет назад





На скамье подсудимых в Дзержинском районном суде предстал бизнесмен за совершение 16 лет назад убийства своего конкурента. Как сообщили ИА "Высота 102" в райсуде, долгие годы мужчина скрывался от правосудия, имея паспорт на несуществующего человека. В январе 2019 года мужчина был задержан у своих родителей в Краснооктябрьском районе Волгограда. Он сознался в содеянном и подробно рассказал о том, что произошло 15 декабря 2003 года. Как ранее сообщало информагентство, тогда в одном из кафе Дзержинского района на глазах посетителей и работников увеселительного заведения он напал на 29-летнего бизнесмена, выстрелив в него несколько раз, после чего сбежал. Уголовное дело было приостановлено в связи с розыском подозреваемого. Известно, что оба бизнесмена держали торговые точки на разных рынках района.



