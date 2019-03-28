В Волгограде судят бизнесмена за расправу над конкурентом 16 лет назад

Расследования 28.03.2019 15:33
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28.03.2019 15:33
На скамье подсудимых в Дзержинском районном суде предстал бизнесмен за совершение 16 лет назад убийства своего конкурента. Как сообщили ИА "Высота 102" в райсуде, долгие годы мужчина скрывался от правосудия, имея паспорт на несуществующего человека. В январе 2019 года мужчина был задержан у своих родителей в Краснооктябрьском районе Волгограда. Он сознался в содеянном и подробно рассказал о том, что произошло 15 декабря 2003 года. Как ранее сообщало информагентство, тогда в одном из кафе Дзержинского района на глазах посетителей и работников увеселительного заведения он напал на 29-летнего бизнесмена, выстрелив в него несколько раз, после чего сбежал. Уголовное дело было приостановлено в связи с розыском подозреваемого. Известно, что оба бизнесмена держали торговые точки на разных рынках района.
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