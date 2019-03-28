В Волгоградском облсуде объяснили, почему были вынуждены отпустить подозреваемого в изнасиловании школьницы





Волгоградский областной суд отклонил кассационное представление заместителя прокурора Волгоградской области на апелляционное постановление судьи судебной коллегии по уголовным делам областного суда от 21 марта 2019 года об отмене постановления судьи Городищенского районного суда о заключении подозреваемого Хайала Мамедова под стражу. Как пояснили ИА «Высота 102» в облсуде, прокурор поставил вопрос об отмене апелляционного решения и направлении материалов на новое рассмотрение. В обоснование доводов указал, что вопреки выводу суда апелляционной инстанции районным судом нарушения права на защиту подозреваемого Хайала Мамедова пользоваться помощью переводчика не допущено. "Так, согласно протоколу судебного заседания от 2 февраля 2019 года суд разъяснил сторонам права и обязанности и удостоверился в том, что уровень владения подозреваемым русским языком является достаточным, поскольку Хайал Мамедов длительное время проживает на территории России, состоит в браке, имеет на иждивении малолетних детей, является гражданином РФ", - цитата из пресс-релиза облсуда. Принимая решение, суд кассационной инстанции исходил из следующего. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации прямо предусматривает, что участникам уголовного судопроизводства, не владеющим или недостаточно владеющим языком, на котором ведется производство по уголовному делу, должно быть разъяснено и обеспечено право делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с материалами уголовного дела, выступать в суде на родном языке или другом языке, которым они владеют, бесплатно пользоваться помощью переводчика», - говорится в сообщении облсуда. При этом суд, разъясняя сторонам их права и обязанности, и создавая необходимые условия для их реализации (ч. 1 ст. 11 и ч. 3 ст. 15 УПК РФ), должен удостовериться в том, что уровень владения участником уголовного судопроизводства языком, на котором оно ведётся, со всей очевидностью является достаточным для реализации этим участником его прав и обязанностей.

В облсуде уточнили: «При рассмотрении ходатайства следователя о заключении подозреваемого Хайала Мамедова под стражу 2 февраля 2019г. суд первой инстанции располагал сведениями о том, что подозреваемый является уроженцем Азербайджанской Республики, имеет три класса образования. Однако судья районного суда, вопреки требованиям закона, устранился от оценки названных обстоятельств, и, ограничившись лишь изложением общего перечня прав подозреваемого, не выяснил, нуждается ли он в услугах переводчика. Заявление Мамедова об отказе от переводчика в связи с тем, что он владеет русским языком, в материалах дела отсутствует».

При этом к составленной адвокатом от имени Мамедова Х.И. апелляционной жалобе на постановление об избрании меры пресечения приложена копия постановления о привлечении последнего в качестве обвиняемого от 6 февраля 2019г., из которого усматривается, что старшим следователем следственного отдела по Городищенскому району следственного управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области ходатайство Мамедова удовлетворено и обвинение ему предъявлено с участием переводчика, обратили внимание в облсуде.

Как видно из копии постановления следователя о допуске переводчика от 6 февраля 2019г., несмотря на изложенные в кассационном представлении прокурора обстоятельства и вопреки им, следователем было признано, что Мамедов плохо владеет русским языком, не умеет читать и писать на нём и нуждается в услугах переводчика.

В связи с этим судьёй районного суда уже после судебного заседания об избрании меры пресечения и перед направлением материалов в апелляционную инстанцию было удовлетворено ходатайство Мамедова и обеспечен перевод судебного решения на азербайджанский язык, который вручен обвиняемому.

Указанные действия правоохранительных органов, в производстве которых находится уголовное дело, по признанию факта недостаточного уровня владения Мамедовым русским языком и нуждаемости его в услугах переводчика подтвердили нарушенное право подозреваемого на защиту при заключении его под стражу и в конечном итоге обусловили соответствующий вывод суда апелляционной инстанции 21 марта 2019 года.

"Нарушение судьей районного суда конституционного права лица на защиту, неустранимое в суде апелляционной инстанции, явилось причиной отмены постановления об избрании меры пресечения Мамедову Х.И., влекущее безусловное освобождение последнего из-под стражи. Вместе с тем, незамедлительно после рассмотрения материала судьёй областного суда, исходя из интересов правосудия, соблюдения прав всех участников судопроизводства, принципа разумности процессуальных сроков, был выполнен весь комплекс необходимых мероприятий, направленный на оперативное возвращение дела в районный суд на новое рассмотрение, которым уже на следующий день 22 марта 2019 года ходатайство следователя по этому же эпизоду обвинения было рассмотрено повторно", - подчеркнули в облсуде.

Напомним, история с Хайалом Мамедовым вызвала широкий общественный резонанс. Он подозревается в изнасиловании тринадцатилетней школьницы. Волгоградский облсуд освободил его из-под стражи на основании вышеуказанных причин. Однако почти тут же он был задержан в связи с появлением нового эпизода в деле. 21 марта Городищенский районный суд уже выполнил все формальности и Мамедов был арестован повторно. При этом подозреваемый в изнасиловании на судебном процессе "забраковал" одного переводчика с азербайджанского языка, потребовав другого. А его адвокату вдруг стало плохо. Судебное заседание заканчивал уже другой защитник.