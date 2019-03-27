В Волжском будут судить хирурга за смерть пациента от перитонита

Расследования 27.03.2019 15:09
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27.03.2019 15:09
Завершено расследование уголовного дела в отношении врача-хирурга одной из городских больниц Волжского. Об этом ИА “Высота 102” рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник. Пожилой мужчина умер в апреле 2017 года. По данным следствия, его доставили в медучреждение на “скорой помощи”. Его сопровождала жена, так как после ранее перенесенного инсульта 70-летний пенсионер говорить толком не мог. Женщина рассказала, что у мужа сильно болит живот. Но в госпитализации пенсионеру отказали и даже не сделали УЗИ.
На следующий день состояние пенсионера резко ухудшилось и он попал в реанимационное отделение. На операционном столе пенсионер скончался. Позже эксперты выяснили, что смерть наступила от разлитого перитонита, вызванного хронической язвой желудка. Комиссионная судебно-медицинская экспертиза доказала, что между смертью мужчины и неквалифицированными действиями врача-хирурга имеется причинно-следственная связь.
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