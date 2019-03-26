«Брудного не знал»: подозреваемый в подстрекательстве убийства волгоградского бизнесмена отрицает свою вину
Расследования 26.03.2019 11:06
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26.03.2019 11:06
Сегодня в Волгоградском облсуде продолжилось рассмотрение дела по обвинению в подстрекательстве убийства волгоградского бизнесмена Сергея Брудного. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», перед заседанием подсудимый Александр Геберт заявил, что он «не знал Брудного и с ним никогда не пересекался». Подсудимый поделился с корреспондентом информагентства, что следствие вменяет ему как мотив убийства личную неприязнь. "Обосновывают это тем, что я не был на его похоронах. Так что ходите на похороны", - посоветовал Александр Геберт.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Срок ареста истекает 3 апреля, прокуратура просит продлить его на 3 месяца. Адвокат Александра Геберта настаивает на домашнем аресте. Судья удалился для вынесения решения, которое было оглашено после выхода из совещательной комнаты: арест продлен до 3 июля, в рассмотрении дела объявлен перерыв до 2 апреля.
Напомним, 21 мая 2014 года в центре Волгограда было совершено покушение, в результате которого погиб бизнесмен Сергей Брудный и был ранен директор Центрального рынка Евгений Ремизов. Смертельный выстрел произвел Хасу Баталов, которого в 2015 году приговорили к 17 годам колонии строгого режима. А один из заказчиков - предприниматель Алиетдин Махмудов - получил 17 с половиной лет, а посредник Абугали Темерханов - 16 лет колонии. Александр Геберт, который по версии следствия, участвовал в подготовке к ликвидации Брудного, скрывался за рубежом. В 2017 году его задержали в Венгрии и передали в руки российского правосудия.
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