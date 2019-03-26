



Сегодня в Волгоградском облсуде продолжилось рассмотрение дела по обвинению в подстрекательстве убийства волгоградского бизнесмена Сергея Брудного. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», перед заседанием подсудимый Александр Геберт заявил, что он «не знал Брудного и с ним никогда не пересекался». Подсудимый поделился с корреспондентом информагентства, что следствие вменяет ему как мотив убийства личную неприязнь. "Обосновывают это тем, что я не был на его похоронах. Так что ходите на похороны", - посоветовал Александр Геберт.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Срок ареста истекает 3 апреля, прокуратура просит продлить его на 3 месяца. Адвокат Александра Геберта настаивает на домашнем аресте. Судья удалился для вынесения решения, которое было оглашено после выхода из совещательной комнаты: арест продлен до 3 июля, в рассмотрении дела объявлен перерыв до 2 апреля.