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В Волгограде задержали "шоколадного" воришку

Происшествия 26.03.2019 11:09
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26.03.2019 11:09

38 плиток шоколада на общую сумму около 3000 рублей местный житель вынес из магазина в Центральном районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». По информации городского УМВД России, в полицию с заявлением обратился управляющий торговой точкой. По горячим следам полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 34-летний неработающий, ранее судимый за кражу гражданин. Мужчина рассказал, что взял с прилавка шоколад и покинул помещение магазина. Часть похищенного шоколада он успел продать. За кражу похитителю сладостей грозит до 2 лет лишения свободы.

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