Сбербанк: более 1 млн поездок на общественном транспорте были оплачены волгоградцами с начала 2019 года банковскими картами
Экономика 25.03.2019 12:39
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25.03.2019 12:39
С начала 2019 года жители Волгограда оплатили проезд банковской картой более 1 миллиона раз. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в Сбербанке. Общее количество бортов транспорта, оборудованного терминалами для бесконтактной оплаты проезда, насчитывает порядка 900 единиц: автобусы, троллейбусы и трамваи.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградского отделения Сбербанка: «От года к году культура безналичной оплаты волгоградцев растет. Благодаря удобству оплаты проезда картой, число горожан, использующих ее для платежей в общественном транспорте, неуклонно увеличивается. Эта услуга, действительно востребована клиентами и дает ряд преимуществ компании перевозчика».
Напомним, оплачивать проезд в общественном транспорте Волгограда с помощью бесконтактных карт и смартфонов, стало возможным с конца 2017 года. Для оплаты проезда пассажирам достаточно приложить к терминалу кондуктора бесконтактную банковскую карту, смартфон с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, GPay или смарт-часы с платежной функцией. Терминалы принимают к оплате карты любых банковских платежных систем, представленных в регионе.
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