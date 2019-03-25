«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» принимает будущих энергетиков





С работой тепловой электрической станции познакомили накануне студентов филиала «НИУ «МЭИ» в г. Волжском молодые специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».

Ведущий инженер по расчетам и режимам Анатолий Константинов рассказал первокурсникам энергетического института об истории станции и особенностях режима эксплуатации машин и силового оборудования в зимний и летний периоды.

«Для вас, решивших связать свою судьбу с энергетикой, очень важно увидеть, как вырабатывается электрическая и тепловая энергия, и иметь полное представление об объекте, где возможно предстоит трудиться в будущем», - обратился к студентам Анатолий Константинов, в недавнем прошлом – сам выпускник волжского филиала «НИУ «МЭИ».

О принципиальных различиях в работе гидро- и теплоэлектростанций рассказал преподаватель, энергетик с более чем 40-летним стажем Юрий Чубко, подчеркнув, что значение энергетики для функционирования жизненно важных объектов трудно переоценить: «Для Волжского теплоэлектростанции это – снабжение теплом и энергией не только целого ряда крупных промпредприятий, но и сотен тысяч горожан».

Сегодня на Волжской ТЭЦ-2 установлено современное оборудование, и большинство процессов производства электрической и тепловой энергии автоматизировано. Современные технологии позволяют обеспечить контроль за работой оборудования оптимальным составом оперативного персонала.

И в этом смогли убедиться студенты, отправившись после обязательного инструктажа по безопасности в главный корпус станции, где осуществляется управление основными технологическими процессами ТЭЦ , получив компетентные ответы на все интересующие вопросы о функционировании энергетического объекта.

«Это не первая и не последняя экскурсия будущих специалистов на станции ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», - пояснил корреспонденту ИА «Высота 102» председатель совета молодых специалистов Артем Зеленский. - Такого рода мероприятия мы проводим постоянно, поскольку для каждого специалиста очень важно иметь четкое представление о работе оперативного и административного персонала энергетических объектов. Ребята уже получают первые знания по профессии, и пройдет совсем немного времени, когда они приступят к непосредственной деятельности. Многие из них после такого близкого знакомства с предприятиями уже стремятся начать трудовую жизнь именно здесь. Такие посещения ТЭЦ помогают быстрее адаптироваться на производстве», - пояснил Артем, сам являющийся выпускником филиала «НИУ «МЭИ» в г. Волжском, а сейчас - старший машинист турбинного отделения 7-го разряда участка оперативного персонала службы эксплуатации Волжской ТЭЦ.

«Очень интересная экскурсия. Впечатлили масштаб производства, габариты оборудования, - поделились студенты Дмитрий Господарик и Максим Воронов. - Кроме того, теперь мы имеем представление, чем занимается оперативный и административный персонал. Нам повезло попасть в самое «сердце» станции - щит управления, откуда поступают оперативные команды управления работой основного и вспомогательного оборудования станции. Многие из нас уже решили связать свою будущую работу с теплоэнергетикой».

Ребята поблагодарили молодых специалистов ТЭЦ-2 за экскурсию и по территории станции и возможность посмотреть, в том числе, работу введенных в 2015 году новых градирен.

В ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» отмечают, что в настоящее время среди работников Волжской ТЭЦ и Волжской ТЭЦ-2 80% сотрудников являются выпускниками профильного вуза. «Выбор молодых специалистов не случаен. Уже на первых курсах вуза они знают, насколько не проста, но в то же время интересна наша работа», - считают в ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго.







